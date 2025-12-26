logo_ukra

2026 рік може стати ще гіршим: чому на Заході вже малюють фатальний сценарій
2026 рік може стати ще гіршим: чому на Заході вже малюють фатальний сценарій

The Telegraph пише про те, що Брюссель припустився серії помилок, які показали слабкість Заходу на тлі російської загрози

26 грудня 2025, 11:04
2025 рік може увійти в історію як момент, коли поняття "Захід" перестало функціонувати як єдина політична сила. Про це пише оглядач The Telegraph Френсіс Дірнлі, попереджаючи, що без зміни курсу для Європи 2026 може виявитися ще небезпечнішим.

2026 рік може стати ще гіршим: чому на Заході вже малюють фатальний сценарій

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою автора, символом стратегічної слабкості Євросоюзу став "історичний саміт" наприкінці 2024 року. Незважаючи на гучні заяви про підтримку України, лідери ЄС так і не ухвалили рішень, здатних завдати реальної шкоди Росії. Зокрема, не було розблоковано заморожених російських активів, а фінансові ризики фактично переклали на плечі європейських платників податків.

Дірнлі зазначає, що Європа пов'язала власну безпеку та майбутнє України з волею союзника, який може виявитися ненадійним. Вже через рік наслідки цього підходу стали очевидними: Росія відчула безкарність, посилила гібридні атаки проти країн ЄС, а інцидент із російським безпілотником у повітряному просторі Польщі призвів до безпрецедентної прямої взаємодії НАТО з Москвою.

Паралельно, за словами автора, Сполучені Штати демонструють дедалі меншу солідарність із Європою. Адміністрація Дональда Трампа подає сигнали про можливе зближення з Кремлем, публічно критикуючи європейських партнерів та президента України Володимира Зеленського. Ключовою помилкою Європи аналітик називає віру в сумлінність Москви на переговорах та ілюзії про "швидке завершення" війни.

Оглядач наголошує, що російська економіка вже перебудована на тривалу війну, а зростання військових витрат лише посилює стимули до продовження агресії. На його думку, поступки принципам неминуче ведуть до нових втрат територій і життів, а ціна бездіяльності може торкнутися самих європейців.

Читайте на порталі "Коментарі" — війна в Україні: що вимагає Володимир Путін від США на закритих переговорах.




Джерело: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/12/26/2025-year-the-west-died-2026-even-worse/
