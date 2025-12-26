2026 год может стать еще хуже: почему на Западе уже рисуют фатальный сценарий

2025-й год может войти в историю как момент, когда понятие "Запад" перестало функционировать как единая политическая сила. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Фрэнсис Дирнли, предупреждая, что без смены курса для Европы 2026 год может оказаться еще более опасным.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По оценке автора, символом стратегической слабости Евросоюза стал "исторический саммит" в конце 2024 года. Несмотря на громкие заявления о поддержке Украины, лидеры ЕС так и не приняли решений, способных нанести реальный ущерб России. В частности, не были разблокированы замороженные российские активы, а финансовые риски фактически переложили на плечи европейских налогоплательщиков.

Дирнли отмечает, что Европа связала собственную безопасность и будущее Украины с волей союзника, который может оказаться ненадежным. Уже через год последствия этого подхода стали очевидны: Россия почувствовала безнаказанность, усилила гибридные атаки против стран ЕС, а инцидент с российским беспилотником в воздушном пространстве Польши привел к беспрецедентному прямому взаимодействию НАТО с Москвой.

Параллельно, по словам автора, Соединенные Штаты демонстрируют все меньшую солидарность с Европой. Администрация Дональда Трампа подает сигналы о возможном сближении с Кремлем, публично критикуя европейских партнеров и президента Украины Владимира Зеленского. Ключевой ошибкой Европы аналитик называет веру в добросовестность Москвы на переговорах и иллюзии о "быстром завершении" войны.

Обозреватель подчеркивает, что российская экономика уже перестроена на длительную войну, а рост военных расходов лишь усиливает стимулы к продолжению агрессии. По его мнению, уступки принципам неизбежно ведут к новым потерям территорий и жизней, а цена бездействия в итоге может коснуться самих европейцев.

