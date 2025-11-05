10 країн, де люди живуть найдовше: скільки в Україні

Тривалість життя є одним з головних показників рівня добробуту, медицини та якості життя у країні. За даними ООН, середня тривалість життя у світі у 2024 році становила приблизно 73 роки, що на сім років більше, ніж у 2000-му. Водночас деякі держави демонструють набагато кращі результати, а їх мешканці живуть у середньому на 10–15 років довше, ніж більшість людей на планеті. Портал "Коментарі" підготував рейтинг 10 країн із найвищою тривалістю життя.

Багато країн, де люди живуть найдовше мають високі витрати на охорону здоров'я на душу населення, оскільки вони покращують доступність та якість своїх систем охорони здоров'я.

Згідно з даними ООН, Монако очолює список країн з найдовшою тривалістю життя. Мешканці Монако живуть у середньому 86,5 років (88,6 жінки та 84,6 – чоловіки). Це на 13 років більше, ніж середній показник по світу.

10 країн із найвищою тривалістю життя:

1. Монако — 86,5

2. Сан-Марино — 85,8

3 Японія — 84,8

4. Південна Корея — 84,4

5. Андорра — 84,2

6. Швейцарія — 84,1

7. Австралія — 84,1

8. Італія — 83,9

9. Сінгапур — 83,9

10. Іспанія — 83,8

Україна посідає 92 місце у світовому рейтингу з показником 74,7 року, що трохи перевищує світовий середній рівень. Для порівняння, у Німеччині та Великій Британії цей показник становить 81,5 року, у Польщі середня тривалість життя — 78,8 року, а в Білорусі та Росії – 74,6 та 73,3 року відповідно.

Найнижча тривалість життя зафіксована у Нігерії — 54,6 року, а також у Чаді та Центральноафриканській Республіці, де люди рідко доживають до 60.

