10 стран, где люди живут дольше всего: сколько в Украине

Продолжительность жизни является одним из главных показателей уровня благосостояния, медицины и качества жизни в стране. По данным ООН, средняя продолжительность жизни в мире в 2024 году составила примерно 73 года, что на семь лет больше, чем в 2000 году. В то же время, некоторые государства демонстрируют гораздо лучшие результаты, а их жители живут в среднем на 10–15 лет дольше, чем большинство людей на планете. Портал "Комментарии" подготовил рейтинг 10 стран с высокой продолжительностью жизни.

10 стран, где люди живут дольше всего. Фото из открытых источников

Многие страны, где люди живут дольше всего, имеют высокие затраты на здравоохранение на душу населения, поскольку они улучшают доступность и качество своих систем здравоохранения.

Согласно данным ООН, Монако возглавляет список стран с длительной продолжительностью жизни. Жители Монако живут в среднем 86,5 года (88,6 женщины и 84,6 – мужчины). Это на 13 лет больше, чем средний показатель по миру.

10 стран с высокой продолжительностью жизни:

1. Монако – 86,5

2. Сан-Марино – 85,8

3. Япония – 84,8

4. Южная Корея – 84,4

5. Андорра – 84,2

6. Швейцария – 84,1

7. Австралия – 84,1

8. Италия – 83,9

9. Сингапур – 83,9

10. Испания – 83,8

Украина занимает 92-е место в мировом рейтинге с показателем 74,7 года, что немного превышает мировой средний уровень. Для сравнения, в Германии и Великобритании этот показатель составляет 81,5 года, в Польше средняя продолжительность жизни – 78,8 года, а в Беларуси и России – 74,6 и 73,3 года соответственно.

Самая низкая продолжительность жизни зафиксирована в Нигерии – 54,6 года, а также в Чаде и Центральноафриканской Республике, где люди редко доживают до 60 лет.

