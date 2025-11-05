logo

BTC/USD

103931

ETH/USD

3448.8

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события 10 стран, где люди живут дольше всего: сколько в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

10 стран, где люди живут дольше всего: сколько в Украине

ООН обнародовала рейтинг стран с высокой продолжительностью жизни. Сколько живут в Украине и в других странах мира.

5 ноября 2025, 22:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Продолжительность жизни является одним из главных показателей уровня благосостояния, медицины и качества жизни в стране. По данным ООН, средняя продолжительность жизни в мире в 2024 году составила примерно 73 года, что на семь лет больше, чем в 2000 году. В то же время, некоторые государства демонстрируют гораздо лучшие результаты, а их жители живут в среднем на 10–15 лет дольше, чем большинство людей на планете. Портал "Комментарии" подготовил рейтинг 10 стран с высокой продолжительностью жизни.

10 стран, где люди живут дольше всего: сколько в Украине

10 стран, где люди живут дольше всего. Фото из открытых источников

Многие страны, где люди живут дольше всего, имеют высокие затраты на здравоохранение на душу населения, поскольку они улучшают доступность и качество своих систем здравоохранения.

Согласно данным ООН, Монако возглавляет список стран с длительной продолжительностью жизни. Жители Монако живут в среднем 86,5 года (88,6 женщины и 84,6 – мужчины). Это на 13 лет больше, чем средний показатель по миру.

10 стран с высокой продолжительностью жизни:

  • 1. Монако – 86,5
  • 2. Сан-Марино – 85,8
  • 3. Япония – 84,8
  • 4. Южная Корея – 84,4
  • 5. Андорра – 84,2
  • 6. Швейцария – 84,1
  • 7. Австралия – 84,1
  • 8. Италия – 83,9
  • 9. Сингапур – 83,9
  • 10. Испания – 83,8

Украина занимает 92-е место в мировом рейтинге с показателем 74,7 года, что немного превышает мировой средний уровень. Для сравнения, в Германии и Великобритании этот показатель составляет 81,5 года, в Польше средняя продолжительность жизни – 78,8 года, а в Беларуси и России – 74,6 и 73,3 года соответственно.

Самая низкая продолжительность жизни зафиксирована в Нигерии – 54,6 года, а также в Чаде и Центральноафриканской Республике, где люди редко доживают до 60 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые определили максимальный возраст, до которого могут дожить люди.

Также "Комментарии" писали, что 102-летний диетолог назвал свои 7 правил долголетия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости