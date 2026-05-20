Квитків не вистачить усім: «Укрзалізниця» попередила про транспортний колапс

"Укрзалізниця" попередила українців про вкрай важкий літній сезон пасажирських перевезень. Через наслідки війни, постійні російські атаки та критичний зношування рухомого складу країна зіткнулася з гострою нестачею вагонів, а дефіцит квитків на популярні напрямки вже називають аномальним.

Як повідомили у компанії, з початку повномасштабної війни Росія знищила 46 пасажирських вагонів. Ще близько 200 вагонів та один потяг Інтерсіті зараз перебувають на ремонті після обстрілів, атак дронів та аварій. Додатковою проблемою стали понад тисячу старих вагонів, які вимагають термінового технічного обстеження та можуть бути остаточно списані через непридатний стан.

В "Укрзалізниці" визнають: попит на поїздки зростає значно швидше, ніж можливості перевізника. Вже зараз кількість охочих купити квитки в середньому в чотири рази перевищує кількість доступних місць, а влітку цей показник може збільшитись до шести осіб на одне місце.

На деяких маршрутах ситуація стала критичною. Наприклад, щодня майже десять тисяч пасажирів намагаються знайти квитки зі Львова до Києва. У компанії радять купувати квитки одразу після відкриття продажів – за 20 днів до відправлення та активно користуватися функцією автовикупу.

З початку року сервіс автоматичного викупу допоміг оформити майже мільйон квитків для понад 150 тисяч пасажирів. Також людям рекомендують розглядати поїздки з пересадками та використовувати приміські поїзди, частина яких обладнана кондиціонерами.

Для міжнародних подорожей перевізник радить обирати маршрути через аеропорти Молдови, Румунії та Угорщини, оскільки дістатися туди поїздом зараз простіше, ніж до польських міст у високий сезон.

Тим часом "Укрзалізниця" продовжує ремонтувати старі вагони та будувати нові, проте визнає: найближчі місяці стануть серйозним випробуванням як для компанії, так і мільйонів пасажирів по всій країні.

