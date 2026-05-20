Билетов не хватит всем: «Укрзализныця» предупредила о транспортном коллапсе

"Укрзализныця" предупредила украинцев о крайне тяжелом летнем сезоне пассажирских перевозок. Из-за последствий войны, постоянных российских атак и критического износа подвижного состава страна столкнулась с острой нехваткой вагонов, а дефицит билетов на популярные направления уже называют аномальным.

Укрзализныця. Фото: из открытых источников

Как сообщили в компании, с начала полномасштабной войны Россия уничтожила 46 пассажирских вагонов. Еще около 200 вагонов и один поезд Интерсити+ сейчас находятся на ремонте после обстрелов, атак дронов и аварий. Дополнительной проблемой стали более тысячи старых вагонов, которые требуют срочного технического обследования и могут быть окончательно списаны из-за непригодного состояния.

В "Укрзализныце" признают: спрос на поездки растет значительно быстрее, чем возможности перевозчика. Уже сейчас количество желающих купить билеты в среднем в четыре раза превышает число доступных мест, а летом этот показатель может увеличиться до шести человек на одно место.

На некоторых маршрутах ситуация стала критической. Например, ежедневно почти десять тысяч пассажиров пытаются найти билеты из Львова в Киев. В компании советуют покупать билеты сразу после открытия продаж – за 20 дней до отправления и активно пользоваться функцией автовыкупа.

С начала года сервис автоматического выкупа помог оформить почти миллион билетов для более чем 150 тысяч пассажиров. Также людям рекомендуют рассматривать поездки с пересадками и использовать пригородные поезда, часть которых оборудована кондиционерами.

Для международных путешествий перевозчик советует выбирать маршруты через аэропорты Молдовы, Румынии и Венгрии, поскольку добраться туда поездом сейчас проще, чем в польские города в высокий сезон.

Тем временем "Укрзализныця" продолжает ремонтировать старые вагоны и строить новые, однако признает: ближайшие месяцы станут серьезным испытанием как для компании, так и для миллионов пассажиров по всей стране.

Читайте также на портале "Комментарии" — программа "3000 км по Украине" бьет рекорды: Укрзализныця раскрыла масштабы популярной инициативы.



