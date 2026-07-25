Квартири за безцінь: журналісти заявили про масштабну схему навколо брата директора ДБР

Журналісти BIHUS Info опублікували резонансне розслідування, в якому стверджується, що брат директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова протягом двох років скуповував квартири та комерційну нерухомість у Харкові за цінами, які суттєво відрізнялися від ринкових.

Нерухомість. Фото: із відкритих джерел

За даними авторів розслідування, йдеться про 143 об'єкти нерухомості у двох житлових комплексах міста. Журналісти стверджують, що частина квартир купувалася за ціною, яку вони порівнюють із вартістю сучасного смартфона. У результаті брат очільника ДБР став одним із найбільших власників житлової та офісної нерухомості в цих комплексах.

Особливого резонансу історії додає те, що раніше Печерський районний суд Києва заборонив Центру протидії корупції та "Слідству.Інфо" публікувати матеріали, пов'язані з цією справою. У BIHUS Info заявили, що рішення суду не може бути підставою для замовчування інформації, яка стосується можливого конфлікту інтересів керівника одного з ключових правоохоронних органів країни.

У новому відеорозслідуванні журналістка Валерія Павленко детально аналізує механізм придбання нерухомості, коло осіб, які фігурують у справі, а також звертає увагу на випадки, коли представники медіа та антикорупційних організацій, за її словами, стикалися з судовими заборонами та іншими спробами перешкодити публікації журналістських матеріалів.

Наразі офіційної реакції Державного бюро розслідувань або Олексія Сухачова на оприлюднене BIHUS Info розслідування не оприлюднено. Водночас історія вже викликала широкий суспільний резонанс та нову хвилю дискусій щодо прозорості походження майна посадовців і членів їхніх родин.

Також видання "Коментарі" повідомляло – VIP-благодійність: розслідування пов'язало відомого нардепа із можливою схемою на донатах.