Квартиры за бесценок: журналисты заявили о масштабной схеме вокруг брата директора ГБР

Журналисты BIHUS Info опубликовали резонансное расследование, в котором утверждается, что брат директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева в течение двух лет скупал квартиры и коммерческую недвижимость в Харькове по ценам, существенно отличающимся от рыночных.

Недвижимость. Фото: из открытых источников

По данным авторов расследования, речь идет о 143 объектах недвижимости в двух жилых комплексах города. Журналисты утверждают, что часть квартир покупалась по цене, сравнимой со стоимостью современного смартфона. В результате брат главы ДБР стал одним из самых больших владельцев жилой и офисной недвижимости в этих комплексах.

Особый резонанс истории добавляет то, что ранее Печерский районный суд Киева запретил Центру противодействия коррупции и "Слідству.Інфо" публиковать материалы, связанные с этим делом. В BIHUS Info заявили, что решение суда не может являться основанием для замалчивания информации, касающейся возможного конфликта интересов руководителя одного из ключевых правоохранительных органов страны.

В новом видеорасследовании журналистка Валерия Павленко подробно анализирует механизм приобретения недвижимости, круг лиц, фигурирующих в деле, а также обращает внимание на случаи, когда представители медиа и антикоррупционных организаций, по ее словам, сталкивались с судебными запретами и другими попытками воспрепятствовать публикации журналистских материалов.

Пока официальной реакции Государственного бюро расследований или Алексея Сухачева на обнародованное BIHUS Info расследование не обнародовано. В то же время, история уже вызвала широкий общественный резонанс и новую волну дискуссий о прозрачности происхождения имущества чиновников и членов их семей.

Также издание "Комментарии" сообщало — VIP-благотворительность: расследование связало известного нардепа с возможной схемой на донатах.