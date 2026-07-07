Курйоз дня: у Рівному дівчина застрягла у поштоматі (ФОТО, ВІДЕО)

У Рівному рятувальникам довелося виїжджати на незвичний виклик. Вранці 7 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про дівчину, яка опинилася замкненою всередині комірки поштомата. Самостійно вибратися вона не могла, тож на допомогу довелося викликати ДСНС.

У Рівному дівчина застрягла у поштоматі. Фото: ДСНС

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Рівненській області, дзвінок надійшов близько 6 години ранку 7 липня. До рятувальників звернувся схвильований підліток, який розповів, що на вулиці Київській у Рівному його знайома опинилася зачиненою в поштоматі. Попри спроби допомогти власними силами, відкрити комірку не вдалося.

Після виклику на місце прибули бійці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

"За допомогою спеціального інструменту рятувальники швидко відкрили комірку та визволили дівчину. На щастя, медична допомога їй не знадобилася", — йдеться в повідомлені ДСНС у Рівненській області.

У Рівному дівчина застрягла у поштоматі

У Рівному дівчина застрягла у поштоматі

У Рівному дівчина застрягла у поштоматі

У ДСНС наголосили, що готові реагувати на будь-які надзвичайні ситуації, навіть якщо вони здаються дивними чи курйозними.

"Рятувальники готові прийти на допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації — навіть якщо вона здається незвичною. Не зволікайте звертатися за номером 101, коли існує загроза життю чи здоров'ю", — зазначили у відомстві.

Обставини, за яких дівчина опинилася всередині комірки поштомата, не уточнюються.

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