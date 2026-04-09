У Кривому Розі 16-річний програміст зламав поштомати та викрав посилки на пів мільйона гривень

Недилько Ксения
У Кривому Розі правоохоронці викрили 16-річного підлітка, який завдяки навичкам програмування налагодив схему безкоштовного отримання чужих посилок. За даними слідства, хлопець завдав службі доставки збитків на суму майже 500 тисяч гривень.
Юний зловмисник ретельно проаналізував роботу офіційного програмного забезпечення поштового оператора та знайшов у ньому вразливості. Для реалізації оборудки він розробив власне програмне забезпечення.
За допомогою спеціально створеного додатка, який візуально не відрізнявся від справжнього, підліток переконував систему, що товар уже оплачений. Як наслідок, дверцята поштоматів відчинялися без фактичного перерахування коштів.
27 березня хлопцю офіційно висунули підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, що стосуються незаконного втручання в роботу автоматизованих систем та крадіжки в умовах воєнного стану.
Наразі триває слідство для встановлення всіх епізодів діяльності "хакера".
