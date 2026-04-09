logo_ukra

BTC/USD

71884

ETH/USD

2207.42

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

У Кривому Розі 16-річний програміст зламав поштомати та викрав посилки на пів мільйона гривень

Криворізький школяр створив фейковий додаток для викрадення посилок: юному хакеру загрожує відповідальність

9 квітня 2026, 20:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Кривому Розі правоохоронці викрили 16-річного підлітка, який завдяки навичкам програмування налагодив схему безкоштовного отримання чужих посилок. За даними слідства, хлопець завдав службі доставки збитків на суму майже 500 тисяч гривень.

Ілюстративне фото

Юний зловмисник ретельно проаналізував роботу офіційного програмного забезпечення поштового оператора та знайшов у ньому вразливості. Для реалізації оборудки він розробив власне програмне забезпечення.

"Правоохоронці встановили, що неповнолітній, маючи базові знання програмування, здійснював несанкціоноване втручання в роботу поштоматів. Зокрема, він детально вивчив алгоритм офіційного додатка... Згодом створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати", — повідомили у Криворізькому районному управлінні поліції.

За допомогою спеціально створеного додатка, який візуально не відрізнявся від справжнього, підліток переконував систему, що товар уже оплачений. Як наслідок, дверцята поштоматів відчинялися без фактичного перерахування коштів.

27 березня хлопцю офіційно висунули підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, що стосуються незаконного втручання в роботу автоматизованих систем та крадіжки в умовах воєнного стану.

"Слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за ч. 1, 2 ст. 361 та ч. 4 ст. 185 КК України", — додали у відомстві.

Наразі триває слідство для встановлення всіх епізодів діяльності "хакера".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що логістична компанія "Нова пошта" з 13 квітня вносить зміни до тарифів на свої послуги. Доставка подорожчає в середньому на 10-20 грн в залежності від ваги та напряму. У пресслужбі компанії зазначили, що основною причиною підвищення тарифів стало зростання витрат на паливо, електроенергію, зв'язок і послуги партнерів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини