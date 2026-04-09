У Кривому Розі 16-річний програміст зламав поштомати та викрав посилки на пів мільйона гривень

У Кривому Розі правоохоронці викрили 16-річного підлітка, який завдяки навичкам програмування налагодив схему безкоштовного отримання чужих посилок. За даними слідства, хлопець завдав службі доставки збитків на суму майже 500 тисяч гривень.

Ілюстративне фото

Юний зловмисник ретельно проаналізував роботу офіційного програмного забезпечення поштового оператора та знайшов у ньому вразливості. Для реалізації оборудки він розробив власне програмне забезпечення.

"Правоохоронці встановили, що неповнолітній, маючи базові знання програмування, здійснював несанкціоноване втручання в роботу поштоматів. Зокрема, він детально вивчив алгоритм офіційного додатка... Згодом створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати", — повідомили у Криворізькому районному управлінні поліції.

За допомогою спеціально створеного додатка, який візуально не відрізнявся від справжнього, підліток переконував систему, що товар уже оплачений. Як наслідок, дверцята поштоматів відчинялися без фактичного перерахування коштів.

27 березня хлопцю офіційно висунули підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, що стосуються незаконного втручання в роботу автоматизованих систем та крадіжки в умовах воєнного стану.

"Слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за ч. 1, 2 ст. 361 та ч. 4 ст. 185 КК України", — додали у відомстві.

Наразі триває слідство для встановлення всіх епізодів діяльності "хакера".

