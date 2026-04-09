logo

BTC/USD

71884

ETH/USD

2207.42

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

В Кривом Роге 16-летний программист сломал почтоматы и похитил посылки на полмиллиона гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кривом Роге 16-летний программист сломал почтоматы и похитил посылки на полмиллиона гривен

Криворожский школьник создал фейковое приложение для кражи посылок: юному хакеру грозит ответственность

9 апреля 2026, 20:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Кривом Роге стражи порядка разоблачили 16-летнего подростка, который благодаря навыкам программирования наладил схему бесплатного получения чужих посылок. По данным следствия, парень нанес службе доставки ущерба на сумму почти 500 тысяч гривен.

Юный злоумышленник тщательно проанализировал работу официального программного обеспечения почтового оператора и обнаружил в нем уязвимость. Для реализации сделки он разработал собственное программное обеспечение.

"Правоохранители установили, что несовершеннолетний, имея базовые знания программирования, осуществлял несанкционированное вмешательство в работу почтоматов. В частности, он подробно изучил алгоритм официального приложения... Впоследствии создал программу, позволяющую обойти стандартный процесс оплаты", — сообщили в Криворожском районном управлении полиции.

С помощью специально созданного приложения, которое визуально не отличалось от настоящего, подросток убеждал систему, что товар уже оплачен. Как следствие, дверца почтоматов открывалась без фактического перечисления средств.

27 марта юноше официально выдвинули подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса, касающимся незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем и кражи в условиях военного положения.

"Следователи по согласованию с Криворожской центральной окружной прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1, 2 ст. 361 и ч. 4 ст. 185 УК Украины", — добавили в ведомстве.

В настоящее время продолжается следствие по установлению всех эпизодов деятельности "хакера".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что логистическая компания "Новая почта" с 13 апреля вносит изменения в тарифы на свои услуги. Доставка подорожает в среднем на 10-20 грн. в зависимости от веса и направления. В пресс-службе компании отметили, что основной причиной повышения тарифов стал рост расходов на топливо, электроэнергию, связь и услуги партнеров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости