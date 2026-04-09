В Кривом Роге 16-летний программист сломал почтоматы и похитил посылки на полмиллиона гривен

В Кривом Роге стражи порядка разоблачили 16-летнего подростка, который благодаря навыкам программирования наладил схему бесплатного получения чужих посылок. По данным следствия, парень нанес службе доставки ущерба на сумму почти 500 тысяч гривен.

Юный злоумышленник тщательно проанализировал работу официального программного обеспечения почтового оператора и обнаружил в нем уязвимость. Для реализации сделки он разработал собственное программное обеспечение.

"Правоохранители установили, что несовершеннолетний, имея базовые знания программирования, осуществлял несанкционированное вмешательство в работу почтоматов. В частности, он подробно изучил алгоритм официального приложения... Впоследствии создал программу, позволяющую обойти стандартный процесс оплаты", — сообщили в Криворожском районном управлении полиции.

С помощью специально созданного приложения, которое визуально не отличалось от настоящего, подросток убеждал систему, что товар уже оплачен. Как следствие, дверца почтоматов открывалась без фактического перечисления средств.

27 марта юноше официально выдвинули подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса, касающимся незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем и кражи в условиях военного положения.

"Следователи по согласованию с Криворожской центральной окружной прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1, 2 ст. 361 и ч. 4 ст. 185 УК Украины", — добавили в ведомстве.

В настоящее время продолжается следствие по установлению всех эпизодов деятельности "хакера".

