"Нова пошта" підвищує ціни: скільки доведеться платити за доставку з 13 квітня

Логістична компанія "Нова пошта" з 13 квітня вносить зміни до тарифів на свої послуги. Доставка подорожчає в середньому на 10-20 грн в залежності від ваги та напряму. У прес-службі компанії зазначили, що основною причиною підвищення тарифів стало зростання витрат на паливо, електроенергію, зв'язок і послуги партнерів.

"Поточна ринкова ситуація супроводжується суттєвим зростанням операційного навантаження, зокрема через підвищення вартості життя, нестабільність на світовому енергетичному ринку та зростання цін на пальне. Додатково зросла вартість послуг партнерів – від зв'язку до електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість доставки документів по місту становитиме 70 грн., по Україні – 80 грн.

Доставка по місту з 13 квітня становитиме:

до 2 кг – 70 грн.;

до 10 кг – 115 грн.;

до 30 кг – 180 грн.

Доставка по Україні:

до 2 кг – 90 грн.;

до 10 кг – 135 грн.;

до 30 кг – 200 грн.

Вантажі понад 30 кг:

між відділеннями міста 7 грн/кг;

між відділеннями по Україні: від 11 грн/кг, залежно від тарифної зони.

При цьому компанія залишає безкоштовними упаковку невеликих посилок, фірмові конверти для документів, переадресацію у дорозі та комісію за заявлену цінність до 500 грн.

Також частина послуг залишається без змін вартості: зберігання посилок у відділеннях; послуга "Пункт передачі"; доплата за відправлення із села чи селища; упаковка середніх (до 10 кг) та великих (до 30 кг) посилок.

