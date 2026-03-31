Пасха с доставкой: будет ли доставлять Новая почта пасхи и пасхальные яйца

В канун Пасхи украинцы активно готовятся не только к праздничному столу, но и к пересылке гостинцев родным. В этот период традиционно растет количество посылок с куличами и другими праздничными продуктами. В то же время вопрос правильной упаковки и безопасности таких отправлений становится особенно актуальным. В этом году одна из крупнейших логистических компаний страны решила четко расставить все точки над "i" .

Новая почта позволила пересылать паски, но с пасхальными яйцами есть нюанс – что нужно знать

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Новая почта в Facebook. Компания подтвердила, что без всяких ограничений будет принимать пояса к отправке по всей территории Украины, однако отметила необходимость соблюдения определенных правил.

Как правильно паковать куличи

Как отмечают в компании, ключевая задача – обеспечить целостность изделия при транспортировке. Если в посылке несколько ремней, их нужно плотно размещать друг к другу и обязательно фиксировать уплотнителем. Дополнительно рекомендуется обернуть каждую пасху пищевой пленкой – это поможет защитить ее от влаги и повреждения во время перевозки .

Если же посылается один пояс, требования становятся еще более четкими. Коробка должна быть больше изделия на 6–8 сантиметров с каждой стороны. На дно кладется защитный слой – пузырчатая пленка, бумага или другой уплотнитель. Пасху нужно разместить строго по центру, а все свободное пространство заполнить материалом, чтобы избежать движения. Немаловажный момент – изделие не должно касаться стенок коробки , иначе риск повреждения значительно возрастает.

А что с пасхальными яйцами

Отдельно пользователи поинтересовались возможностью пересылки пасхальных яиц. В компании ответили прямо: посылать можно, но только вареные яйца. Сырые яйца к перевозке не принимаются.

При этом в Новой почте сделали важное уточнение – компания не контролирует температурный режим при доставке. Это означает, что ответственность за возможную порчу продукта из-за перепадов температуры ложится на отправителя . Такой нюанс особенно важен в период весенних колебаний погоды.

Фактически это означает, что хотя пасхальные яйца и принимаются к отправке, гарантий их состояния после доставки нет. Поэтому клиентам следует тщательно взвешивать риски перед отправкой.

В итоге позиция компании в этом году выглядит максимально открытой, но в то же время прагматичной: пояса – без ограничений, пасхальные яйца – с предупреждением о рисках . И именно от правильной упаковки зависит, доедут ли праздничные гостинцы до адресата в идеальном состоянии.

