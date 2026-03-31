Великдень з доставкою: чи доставлятиме Нова пошта паски і крашанки

Напередодні Великодня українці активно готуються не лише до святкового столу, а й до пересилання гостинців рідним. У цей період традиційно зростає кількість посилок із пасками та іншими святковими продуктами. Водночас питання правильного пакування і безпеки таких відправлень стає особливо актуальним. Цьогоріч одна з найбільших логістичних компаній країни вирішила чітко розставити всі крапки над "і".

Нова пошта дозволила надсилати паски, але з крашанками є нюанс – що потрібно знати

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Нова пошта у Facebook. Компанія підтвердила, що без жодних обмежень прийматиме паски до відправлення по всій території України, однак наголосила на необхідності дотримання певних правил.

Як правильно пакувати паски

Як зазначають у компанії, ключове завдання – забезпечити цілісність виробу під час транспортування. Якщо у посилці кілька пасок, їх потрібно щільно розміщувати одна до одної та обов’язково фіксувати ущільнювачем. Додатково рекомендується обгорнути кожну паску харчовою плівкою – це допоможе захистити її від вологи та пошкодження під час перевезення.

Якщо ж надсилається одна паска, вимоги стають ще чіткішими. Коробка повинна бути більшою за виріб на 6–8 сантиметрів з кожного боку. На дно кладеться захисний шар – бульбашкова плівка, папір або інший ущільнювач. Паску потрібно розмістити строго по центру, а весь вільний простір заповнити матеріалом, щоб уникнути руху. Важливий момент – виріб не повинен торкатися стінок коробки, інакше ризик пошкодження значно зростає.

А що з крашанками

Окремо користувачі поцікавилися можливістю пересилання крашанок. У компанії відповіли прямо: надсилати можна, але лише варені яйця. Сирі яйця до перевезення не приймаються.

При цьому у Новій пошті зробили важливе уточнення – компанія не контролює температурний режим під час доставки. Це означає, що відповідальність за можливе псування продукту через перепади температури лягає на відправника. Такий нюанс особливо важливий у період весняних коливань погоди.

Фактично це означає, що хоча крашанки і приймаються до відправлення, гарантій їхнього стану після доставки немає. Тому клієнтам варто ретельно зважувати ризики перед відправкою.

У підсумку, цьогорічна позиція компанії виглядає максимально відкритою, але водночас прагматичною: паски – без обмежень, крашанки – з попередженням про ризики. І саме від правильного пакування залежить, чи доїдуть святкові гостинці до адресата в ідеальному стані.

