Курьез дня: в Ровно девушка застряла в почтамате (ФОТО, ВИДЕО)

В Ровно спасателям пришлось выезжать по необычному вызову. Утром 7 июля в Службу спасения поступило сообщение о девушке, которая оказалась запертой внутри ячейки почтомата. Самостоятельно выбраться она не могла, поэтому на помощь пришлось вызвать ГСЧС.

В Ровно девушка застряла в почтмате. Фото: ГСЧС

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области, звонок поступил около 6 часов утра 7 июля. К спасателям обратился взволнованный подросток, который рассказал, что на улице Киевской в Ровно его знакомая оказалась закрыта в почтомате. Несмотря на попытки помочь своими силами, открыть ячейку не удалось.

После вызова на место прибыли бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части.

"С помощью специального инструмента спасатели быстро открыли ячейку и освободили девушку. К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась", — говорится в сообщении ГСЧС в Ровенской области.

В Ровно девушка застряла в почтмате

В Ровно девушка застряла в почтмате

В Ровно девушка застряла в почтмате

В ГСЧС подчеркнули, что готовы реагировать на любые чрезвычайные ситуации, даже если они кажутся странными или курьезными.

"Спасатели готовы прийти на помощь в любой чрезвычайной ситуации — даже если она кажется необычной. Не мешайте обращаться за номером 101, когда существует угроза жизни или здоровью", — отметили в ведомстве.

Обстоятельства, при которых девушка оказалась внутри ячейки почтомата, не уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кривом Роге 16-летний программист сломал почтоматы и похитил посылки на полмиллиона гривен.

Также "Комментарии" писали о разумном почтомате, который принимает почту и посылки от дронов.