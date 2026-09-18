Культурний вибух у столиці: що змусило понад 10 тисяч людей штурмувати музей

Національний музей Тараса Шевченка відповів на інформаційний запит видання "Коментарі" та назвав свій найуспішніший і найвідвідуваніший культурно-мистецький проєкт за період 2025–2026 років. Беззаперечним лідером за зацікавленістю публіки стала ретроспективна виставка до 100-річчя видатного художника Віктора Зарецького.

Музей Тараса Шевченка у Києві

Експозиція тривала майже два місяці – з 17 жовтня по 14 грудня 2025 року. За цей короткий проміжок часу її встигли переглянути 10 454 особи. Масштабний проєкт став результатом об'єднання зусиль одразу кількох потужних інституцій. Організаторами виставки виступили Фонд Алли Горської та Віктора Зарецького, Національний музей Тараса Шевченка, Музей історії міста Києва, а також Музей авангарду.

Як зазначають у музейній установі, головними чинниками такого високого інтересу та справжнього фурору серед відвідувачів стали масштабність і унікальність зібраного матеріалу.

В єдиному виставковому просторі вдалося акумулювати понад 100 робіт митця, які були надані з музейних і приватних колекцій, а також зі зібрання родини Зарецького. При цьому чимала кількість представлених полотен раніше експонувалася вкрай рідко й залишалася практично недоступною для широго загалу.

Додатковим потужним магнітом для поціновувачів мистецтва стала сама постать Віктора Зарецького – яскравого представника покоління українських шістдесятників та активного учасника дисидентського руху. Художник здобув визнання завдяки неповторному синтезу академічної школи, модернізованих народних образів та вишуканої естетики європейської сецесії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – музей Голодомору показав реальну статистику відвідувачів: цифри вражають.



