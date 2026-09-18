Культурный взрыв в столице: что заставило более 10 тысяч человек штурмовать музей

Национальный музей Тараса Шевченко ответил на информационный запрос издания "Комментарии" и назвал свой самый успешный и посещаемый культурно-художественный проект за период 2025-2026 годов. Бесспорным лидером по интересу публики стала ретроспективная выставка к 100-летию выдающегося художника Виктора Зарецкого.

Музей Тараса Шевченко в Киеве

Экспозиция длилась почти два месяца – с 17 октября по 14 декабря 2025 года. За этот короткий промежуток времени ее успели посмотреть 10 454 человека. Масштабный проект стал результатом объединения усилий сразу нескольких мощных институций. Организаторами выставки выступили Фонд Аллы Горской и Виктор Зарецкий, Национальный музей Тараса Шевченко, Музей истории города Киева, а также Музей авангарда.

Как отмечают в музейном учреждении, главными факторами столь высокого интереса и подлинного фурора среди посетителей стали масштабность и уникальность собранного материала.

В едином выставочном пространстве удалось аккумулировать более 100 работ художника, предоставленных из музейных и частных коллекций, а также из собрания семьи Зарецкого. При этом немалое количество представленных полотен ранее экспонировалось крайне редко и оставалось практически недоступным для широкой публики.

Дополнительным мощным магнитом для любителей искусства стала сама фигура Виктора Зарецкого – яркого представителя поколения украинских шестидесятников и активного участника диссидентского движения. Художник получил признание благодаря неповторимому синтезу академической школы, модернизированным народным образам и изысканной эстетике европейской сецессии.

Также издание "Комментарии" сообщало – музей Голодомора показал реальную статистику посетителей: цифры впечатляют.



