Круїз в Антарктиду та оренда на Балі: судитимуть майора ДШВ, який нажився на харчуванні військових

Офіс Генерального прокурора скерував до суду справу начальника продслужби однієї з військових частин ДШВ ЗСУ, який організував схему підміни харчів для бійців, незаконно відпочивав на елітних світових курортах та забагатів на десятки мільйонів гривень

Затриманий підозрюваний, фото: Офіс генпрокурора

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувачення проти очільника продовольчої служби військової частини Десантно-штурмових військ, а також діловода цього ж підрозділу. Майора та його спільницю викрили на масштабних фінансових зловживаннях і корупції прямо під час війни.

За матеріалами прокурорів, улітку минулого року керівник служби взяв від підлеглої хабар у розмірі 10 тисяч доларів. За ці гроші він погодився провернути оборудку з продуктами, які мали йти на стіл українським десантникам.

"Майор отримав від підлеглої 10 тис. доларів США за використання службового становища, — розкривають деталі цинічної махінації у правоохоронних органах, — для підміни продуктів харчування, призначених військовослужбовцям. Замість помідорів постачали огірки, а замість яблук — апельсини".

Окрім харчових схем, офіцер виявився злісним неплатником службового обов'язку. Слідство задокументувало, що протягом 2024–2025 років тиловик сумарно 83 дні не з'являвся на службу під час воєнного стану. Поки тривала війна, він спокійно відпочивав за кордоном. Повертаючись із відпусток із запізненням, він брехав командуванню, що нібито вже перебуває на базі, хоча фактично ще не перетнув кордон України. В інші дні "самовільних відлучень" його знаходили в Хмельницькій чи Одеській областях. За час таких прогулів держава помилково виплатила йому понад 549 тисяч гривень грошового забезпечення та бойових премій.

Паралельно з цим, військовий прокурор виявив у майора ознаки колосального незаконного збагачення. Лише за період з 2023 по 2025 роки фігурант обріс активами на астрономічну суму — 26,2 мільйона гривень, походження яких законно пояснити не зміг. У його власності з'явився новенький BMW X6 M, дві квартири у Дніпрі з паркомісцем та навіть право на довгострокову оренду курортної нерухомості на Балі. Окремою пристрастю офіцера були дорогі мандрівки. За час повномасштабного вторгнення він встиг витратити 4,1 мільйона гривень на вояжі до США, Японії, Перу, ОАЕ, Колумбії, Гаваїв, Бора-Бора, Аргентини та навіть придбав елітний морський круїз до Антарктиди. При цьому у своїх деклараціях за минулі роки він "забув" вказати видатків на загальну суму понад 27 мільйонів гривень.





"Під час обшуків у майора вилучили понад 51 тис. доларів США, 2,1 тис. євро та 201 тис. грн, — звітують у прокуратурі про знайдені багатства десантного тиловика, — документи на елітну нерухомість, автомобілі, колекцію брендованого одягу, взуття й аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн".

Також у нього знайшли боргові розписки від третіх осіб на 120 тисяч доларів. Не менш цікаві докази та розписки на 20 тисяч доларів вилучили і в його підлеглої-діловода. На початку лютого 2026 року корупціонера офіційно затримали. За рішенням суду майор наразі перебуває у слідчому ізоляторі під вартою, а його підлеглу відпустили під особисте зобов'язання. Тепер на колишнього начальника продслужби чекає суворий вирок — йому загрожує тюремний строк до 10 років, а його помічниці — до 4 років ув'язнення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що НАБУ і САП розкрили масштабну корупційну схему в лавах Офісу Президента України та Верховній Раді.