Круиз в Антарктиду и аренда на Бали: будут судить майора ДШВ, который нажился на питании военных

Офис Генерального прокурора направил в суд дело начальника продслужбы одной из воинских частей ДШВ ВСУ, организовавшего схему подмены продовольствия для бойцов, незаконно отдыхал на элитных мировых курортах и разбогател на десятки миллионов гривен

Задержанный подозреваемый, фото: Офис генпрокурора

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона завершила досудебное расследование и передала в суд обвинения против руководителя продовольственной службы воинской части Десантно-штурмовых войск, а также делопроизводителя этого же подразделения. Майора и его сообщницу разоблачили на масштабных финансовых злоупотреблениях и коррупции прямо во время войны.

По материалам прокуроров, летом прошлого года руководитель службы взял от подчиненной взятку в размере 10 тысяч долларов. За эти деньги он согласился провернуть сделку с продуктами, которые должны были идти на стол украинским десантникам.

"Майор получил от подчиненной 10 тыс. долларов США за использование служебного положения, – раскрывают детали циничной махинации в правоохранительных органах, – для подмены продуктов питания, предназначенных военнослужащим. Вместо помидоров снабжали огурцы, а вместо яблок – апельсины".

Кроме пищевых схем, офицер оказался злобным неплательщиком служебного долга. Следствие задокументировало, что в течение 2024-2025 годов тыловик суммарно 83 дня не являлся на службу во время военного положения. Пока шла война, он спокойно отдыхал за границей. Возвращаясь из отпусков с опозданием, он лгал командованию, что якобы уже находится на базе, хотя фактически еще не пересек границу Украины. В другие дни самовольных отлучений его находили в Хмельницкой или Одесской областях. За время таких прогулов государство по ошибке выплатило ему более 549 тысяч гривен денежного довольствия и боевых премий.

Параллельно с этим военный прокурор обнаружил у майора признаки колоссального незаконного обогащения. Только за период с 2023 по 2025 год фигурант оброс активами на астрономическую сумму — 26,2 миллиона гривен, происхождение которых законно объяснить не смог. В его собственности появился новенький BMW X6 M, две квартиры в Днепре с паркоместом и даже право на долгосрочную аренду курортной недвижимости на Бали. Отдельной страстью офицера были дорогостоящие путешествия. За время полномасштабного вторжения он успел потратить 4,1 миллиона гривен на вояжи в США, Японию, Перу, ОАЭ, Колумбию, Гавайи, Бора-Бора, Аргентину и даже приобрел элитный морской круиз в Антарктиду. При этом в своих декларациях за прошлые годы он "забыл" указать расходы на общую сумму более 27 миллионов гривен.





"Во время обысков у майора изъяли более 51 тыс. долларов США, 2,1 тыс. евро и 201 тыс. грн, — отчитываются в прокуратуре о найденных богатствах десантного тыловика, — документы на элитную недвижимость, автомобили, коллекцию брендированной одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн. грн.

Также у него обнаружили долговые расписки от третьих лиц на 120 тысяч долларов. Не менее интересные доказательства и расписки на 20 тысяч долларов изъяли и у его подчиненного-деловода. В начале февраля 2026 года коррупционер был официально задержан. По решению суда майор находится в следственном изоляторе под стражей, а его подчиненную отпустили под личное обязательство. Теперь бывшего начальника продслужбы ждет суровый приговор — ему грозит тюремный срок до 10 лет, а его помощнице — до 4 лет тюрьмы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему в рядах Офиса Президента Украины и Верховной Раде.