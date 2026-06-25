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Крим відрізають від Росії: на який крок вимушено пішли окупанти

Росія масово скоротила кількість потягів до Криму

25 червня 2026, 12:41
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Кравцев Сергей

В окупованому Криму різко скорочують залізничне сполучення з територією Росії. Відповідне рішення ухвалив так званий оперативний штаб окупаційної влади півострова. Про зміни повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

Крим відрізають від Росії: на який крок вимушено пішли окупанти

Потяг. Фото: з відкритих джерел

Згідно з оприлюдненою інформацією, компанія "Гранд Сервіс Експрес", яка обслуговує залізничні маршрути до окупованого півострова, поступово скасує більшість рейсів "Таврія". Якщо раніше між Росією та Кримом курсували 18 поїздів, то незабаром їх залишиться лише сім.

Зберегти планують маршрути з Москви, Санкт-Петербурга та Адлера до Сімферополя, Севастополя та Євпаторії. Частина поїздів курсуватиме не щодня. Водночас усі склади прямуватимуть лише до станції "Керч-Південна", що фактично означає додаткові обмеження для пасажирів.

Скасування сезонних рейсів відбуватиметься поетапно протягом найближчих двох тижнів. При цьому окупаційна адміністрація не назвала жодних офіційних причин такого рішення, що породило хвилю припущень серед російських військових блогерів та місцевих мешканців.

Скорочення транспортного сполучення відбувається на тлі дедалі складнішої ситуації для російської логістики на півдні України. На початку червня українські військові повідомили про встановлення контролю безпілотників над окремими ділянками сухопутного коридору, який росіяни використовують для забезпечення окупованого Криму.

Експерти не виключають, що обмеження можуть бути пов'язані із безпековими ризиками та побоюваннями щодо подальших ударів по транспортній інфраструктурі. Якщо ця тенденція збережеться, Крим може зіткнутися з новими проблемами у сфері пасажирських перевезень та постачання товарів із Росії.

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