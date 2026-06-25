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Крым отрезают от России: на какой шаг вынужденно пошли оккупанты

Россия массово сократила количество поездов в Крым

25 июня 2026, 12:41
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Кравцев Сергей

В оккупированном Крыму резко сокращают железнодорожное сообщение с территорией России. Соответствующее решение принял так называемый оперативный штаб оккупационных властей полуострова. Об изменениях сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

Крым отрезают от России: на какой шаг вынужденно пошли оккупанты

Поезд. Фото: из открытых источников

Согласно обнародованной информации, компания "Гранд Сервис Экспресс", обслуживающая железнодорожные маршруты на оккупированный полуостров, постепенно отменит большинство рейсов "Таврия". Если раньше между Россией и Крымом курсировали 18 поездов, то скоро их останется только семь.

Сохранить планируют маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. Часть поездов будет курсировать не каждый день. В то же время, все составы будут направляться только к станции "Керчь-Южная", что фактически означает дополнительные ограничения для пассажиров.

Отмена сезонных рейсов будет происходить поэтапно в течение ближайших двух недель. При этом оккупационная администрация не назвала никаких официальных причин такого решения, что породило волну предположений среди российских блоггеров и местных жителей.

Сокращение транспортного сообщения происходит на фоне все более сложной ситуации для российской логистики на юге Украины. В начале июня украинские военные сообщили об установлении контроля беспилотников над отдельными участками сухопутного коридора, используемого россиянами для обеспечения оккупированного Крыма.

Эксперты не исключают, что ограничения могут быть связаны с рисками безопасности и опасениями относительно дальнейших ударов по транспортной инфраструктуре. Если эта тенденция сохранится, Крым может столкнуться с новыми проблемами в сфере пассажирских перевозок и поставок товаров из России.

Читайте на портале "Комментарии" — Крым в ночь на 25 июня массово накрыли беспилотники, летевшие на полуостров со всех сторон. В городах и населенных пунктах фиксировались взрывы и отключение электроэнергии.




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