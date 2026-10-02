Кремль збирає новий тіньовий флот: Британія вдарила по російських танкерах СПГ

Росія формує новий "тіньовий флот" для обходу західних санкцій та збереження доходів від експорту газу. Про це заявив британський уряд, оголосивши 1 жовтня новий пакет обмежень проти російських судів та пов'язаних із ними структур.

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

Під санкції потрапили, зокрема, три російські льодові судна, призначені для перевезення зрідженого природного газу. Серед них – "Олексій Косигін", "Костянтин Посьє" та "Петро Столипін". Перші два були введені в експлуатацію у 2026 році. За даними британської сторони, суди купували або використовували в рамках спроб Росії розширити можливості для експорту ЗПГ в обхід обмежень.

Особливість нових танкерів – здатність працювати у важких льодових умовах. Особливо це важливо для російського проекту Arctic LNG 2 та інших маршрутів через Арктику. Лондон вважає, що Москва розглядає такі судна як інструмент збереження газових доходів на тлі західних санкцій.

У британському уряді заявили, що Росія намагається створити "небезпечний новий тіньовий флот", щоб оминати обмеження та підтримувати надходження від продажу газу. У новий пакет увійшли вісім суден: три льодові танкери російського володіння і ще кілька кораблів, пов'язаних з їх обслуговуванням.

Великобританія вже займає одну з найжорсткіших позицій у боротьбі з російським тіньовим флотом. За даними уряду країни, під британські санкції потрапило майже 600 танкерів. Лондон також розширив можливості щодо затримання та перевірки санкційних суден у своїх водах.

Таким чином, протистояння навколо російської морської торгівлі виходить за межі старого нафтового "тіньового флоту". Тепер під санкційним тиском виявляється і інфраструктура, яку Москва розгортає для вивезення ЗПГ через Арктику.

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