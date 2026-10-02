Кремль собирает новый теневой флот: Британия ударила по российским танкерам СПГ

Россия формирует новый "теневой флот" для обхода западных санкций и сохранения доходов от экспорта газа. Об этом заявило британское правительство, объявив 1 октября новый пакет ограничений против российских судов и связанных с ними структур.

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

Под санкции попали, в частности, три российских ледовых судна, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа. Среди них — "Алексей Косыгин", "Константин Посье" и "Петр Столыпин". Первые два были введены в эксплуатацию в 2026 году. По данным британской стороны, суда приобретались или использовались в рамках попыток России расширить возможности для экспорта СПГ в обход ограничений.

Особенность новых танкеров – способность работать в тяжелых ледовых условиях. Это особенно важно для российского проекта Arctic LNG 2 и других маршрутов через Арктику. Лондон считает, что Москва рассматривает подобные суда как инструмент сохранения газовых доходов на фоне западных санкций.

В британском правительстве заявили, что Россия пытается создать "опасный новый теневой флот", чтобы обходить ограничения и поддерживать поступления от продажи газа. В новый пакет вошли восемь судов: три ледовых танкера российского владения и еще несколько кораблей, связанных с их обслуживанием.

Великобритания уже занимает одну из наиболее жестких позиций в борьбе с российским теневым флотом. По данным правительства страны, под британские санкции попали почти 600 танкеров. Лондон также расширил возможности по задержанию и проверке санкционных судов в своих водах.

Таким образом, противостояние вокруг российской морской торговли выходит за рамки старого нефтяного "теневого флота". Теперь под санкционным давлением оказывается и инфраструктура, которую Москва разворачивает для вывоза СПГ через Арктику.

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