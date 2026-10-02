У России проблемы на Донбассе: что впервые признали даже Z-блогеры

Российские военные блогеры все чаще говорят о проблемах армии РФ в районе Лимана и Славянска. По оценке Института изучения войны (ISW), украинская операция Vivaldi не только нарушила планы России по широкому охвату украинской линии обороны, но и способна осложнить попытки наступать на города северного участка оборонного пояса напрямую.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Один из российских блогеров еще 23 сентября утверждал, что украинские подразделения регулярно контратакуют из района Озерного в направлении Кривой Луки. Это может свидетельствовать о попытках украинских сил перейти Северский Донец или о том, что отдельные подразделения уже смогли закрепиться на другом берегу.

30 сентября прокремлевский военный блогер заявил, что положение российских войск ухудшается как у Лимана, так и на Славянском направлении. По его данным, украинские силы закрепились возле Дибровы и Озерного и пытаются атаковать российские позиции у Пискуновки и Кривой Луки с севера.

Одновременно ВСУ контратакуют в районе Рай-Александровки, пытаясь не дать российским подразделениям выйти к Николаевке – важному направлению восточнее Славянска.

Проблемы фиксируются и восточнее Краматорска. Российские силы испытывают давление возле Юрковки, Малиновки и Тихоновки, а продвижение осложняет Северский Донец – Донбассский канал.

По мнению одного из российских блогеров, активность ВСУ в районе Лимана вынуждает российское командование менять логистику и снижать темпы атак на Славянск и Краматорск. Дополнительной проблемой становятся украинские дроны, способные наносить удары по российским позициям и маршрутам снабжения.

В ISW при этом подчеркивают: Северский Донец остается серьезным естественным препятствием. Данных, однозначно подтверждающих переход украинскими силами реки северо-восточнее Славянска, пока недостаточно.

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