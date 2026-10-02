Росія має проблеми на Донбасі: що вперше визнали навіть Z-блогери

Російські військові блогери все частіше говорять про проблеми армії РФ у районі Лиману та Слов'янська. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), українська операція Vivaldi не лише порушила плани Росії щодо широкого охоплення української лінії оборони, а й здатна ускладнити спроби наступати на міста північної ділянки оборонного поясу безпосередньо.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Один із російських блогерів ще 23 вересня стверджував, що українські підрозділи регулярно контратакують із району Озерного у напрямку Кривої Луки. Це може свідчити про спроби українських сил перейти Сіверський Донець або про те, що окремі підрозділи вже змогли закріпитись на іншому березі.

30 вересня прокремлівський військовий блогер заявив, що становище російських військ погіршується як у Лимана, так і на Слов'янському напрямі. За його даними, українські сили закріпилися біля Діброви та Озерного та намагаються атакувати російські позиції біля Піскунівки та Кривої Луки з півночі.

Одночасно ЗСУ контратакують у районі Рай-Олександрівки, намагаючись не дати російським підрозділам вийти до Миколаївки – важливого напрямку на схід від Слов'янська.

Проблеми фіксуються і на схід від Краматорська. Російські сили зазнають тиску біля Юрківки, Малинівки та Тихонівки, а поступ ускладнює Сіверський Донець – Донбаський канал.

На думку одного з російських блогерів, активність ЗСУ в районі Лимана змушує російське командування змінювати логістику та знижувати темпи атак на Слов'янськ та Краматорськ. Додатковою проблемою стають українські дрони, здатні завдавати ударів по російських позиціях та маршрутах постачання.

У ISW при цьому наголошують: Сіверський Донець залишається серйозною природною перешкодою. Даних, які однозначно підтверджують перехід українськими силами річки на північний схід від Слов'янська, поки що недостатньо.

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