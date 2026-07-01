Краще пригальмувати: стали відомі нові суми штрафів для лихачів на українських автошляхах

В Україні хочуть суттєво посилити покарання за перевищення швидкості на дорогах. Максимальний штраф дорівнюватиме 17 тисяч гривень. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Поліція. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сума стягнення залежатиме від того, наскільки сильно водій перевищив дозволену швидкість. Чим більшим буде порушення, тим вищим стане штраф:

Так за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год доведеться заплатити 680 гривень. За перевищення на 40-80 км/год штраф становитиме від 2040 до 3400 гривень.

Найбільше ж доведеться заплатити тим водіям, які грубо та систематично нехтують правилами дорожнього руху. Штраф у розмірі 17 тисяч гривень загрожує тим, хто протягом року п'ять і більше разів перевищить швидкість на понад 60 або 80 км/год.

"І, якщо за перші 10 днів з моменту отримання інформації оплатити, то також буде діяти правило 50%", — зауважив Олексій Білошицький.

Він заявив, що такий підхід допоможе посилити відповідальність для водіїв, які регулярно і значно перевищують швидкість, наражаючи на небезпеку інших.

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За даними Патрульної поліції, за січень-квітень 2026 року в Україні трапилось 5947 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими та загиблими. У таких ДТП загинуло 665 осіб. Травми отримали 7488 людей.

У Кабінеті міністрів України звернули увагу на проблеми з безпекою на дорогах. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що обговорила з міністром внутрішніх справ ситуацію з безпекою дорожнього руху.



