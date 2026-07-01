Лучше притормозить: стали известны новые суммы штрафов для лихачей на украинских автодорогах

В Украине хотят значительно усилить наказание за превышение скорости на дорогах. Максимальный штраф будет равен 17 тысячам гривен. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Полиция. Фото: из открытых источников

По его словам, сумма взыскания будет зависеть от того, сколь сильно водитель превысил разрешенную скорость. Чем больше будет нарушение, тем выше станет штраф:

Так, за превышение скорости более чем на 20 км/ч придется заплатить 680 гривен. За превышение на 40-80 км/ч штраф составит от 2040 до 3400 гривен.

Больше же придется заплатить тем водителям, которые грубо и систематически пренебрегают правилами дорожного движения. Штраф в размере 17 тысяч гривен грозит тем, кто в течение года пять и более раз превысит скорость более чем на 60 или 80 км/ч.

"И если за первые 10 дней с момента получения информации оплатить, то также будет действовать правило 50%", — отметил Алексей Белошицкий.

Он заявил, что такой подход поможет усилить ответственность для водителей, которые регулярно и значительно превышают скорость, подвергая опасности других.

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По данным Патрульной полиции, за январь-апрель 2026 года в Украине произошло 5947 ДТП с пострадавшими и погибшими. В таких ДТП погибли 665 человек. Травмы получили 7488 человек.

В Кабинете Министров Украины обратили внимание на проблемы с безопасностью на дорогах. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что обсудила с министром внутренних дел ситуацию с безопасностью дорожного движения.



