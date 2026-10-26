Кожен п'ятий ресторан у Києві може закритися взимку через нові вимоги Кабміну

Київський ресторанний ринок напередодні зимового сезону опинився під загрозою масштабної кризи. Нова урядова постанова, яка зобов’язує бізнес до 4 грудня облаштувати власні безпечні простори для роботи під час жовтого рівня тривоги, змушує підприємців йти на радикальні кроки.

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"Облаштування власних безпечних просторів завдасть багато труднощів закладам", — зазначила експертка Ольга Насонова.

За її словами, держава перекладає відповідальність на підприємців, яким і без того важко виживати. Фахівчиня наголосила, що асоціації вже готують колективні звернення до влади, оскільки у багатьох випадках нові вимоги є технічно нереалізованими через відсутність бетонних стін або придатних підвалів.

Якщо чинні правила не переглянуть або не уточнять, ринок очікують серйозні трансформації та збитки. Найбільше постраждають класичні ресторани з офіціантами, де процес обслуговування триває тривалий час.

"За моєю оцінкою, загалом це близько 20%", — спрогнозувала Насонова ймовірну частку закладів, що можуть призупинити або повністю припинити роботу взимку.

Вона пояснила, що власники вже намагаються "заморозити" бізнес та домовитися про знижені ставки оренди, аби не витрачатися на генератори й паливо. Експертка переконана, що постанову необхідно доопрацювати, адже бізнес ставлять в умови, які виконати неможливо. Як альтернативу вона пропонує дозволити закладам розміщувати схеми проходу до найближчих міських сховищ або розробляти юридичні угоди про самостійну відповідальність відвідувачів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кабінет Міністрів України затвердив нову постанову, яка чітко регламентує та впорядковує поточні норми використання захисних об'єктів у закладах освіти. Профільне міністерство наголошує, що ключове завдання — зберегти баланс між безпекою дітей під час уроків та потребами мешканців прилеглих будинків під час повітряних загроз.