Каждый пятый ресторан в Киеве может закрыться зимой из-за новых требований Кабмина

Киевский ресторанный рынок в преддверии зимнего сезона оказался под угрозой масштабного кризиса. Новое правительственное постановление, обязывающее бизнес до 4 декабря обустроить собственные безопасные пространства для работы во время желтого уровня тревоги, заставляет предпринимателей идти на радикальные шаги.

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"Обустройство собственных безопасных пространств принесет много трудностей заведениям", — отметила эксперт Ольга Насонова.

По ее словам, государство перекладывает ответственность на предпринимателей, которым и так трудно выживать. Специалист подчеркнула, что ассоциации уже готовят коллективные обращения к власти, поскольку во многих случаях новые требования технически нереализованы из-за отсутствия бетонных стен или подходящих подвалов.

Если действующие правила не будут пересмотрены или не уточнены, рынок ожидают серьезные трансформации и убытки. Более всего пострадают классические рестораны с официантами, где процесс обслуживания длится длительное время.

"По моей оценке, всего это около 20%", — спрогнозировала Насонова вероятную долю заведений, которые могут приостановить или полностью прекратить работу зимой.

Она объяснила, что владельцы уже пытаются "заморозить" бизнес и договориться о пониженных ставках аренды, чтобы не тратиться на генераторы и топливо. Эксперт убеждена, что постановление необходимо доработать, ведь бизнес ставят в условия, которые выполнить невозможно. В качестве альтернативы она предлагает разрешить заведениям размещать схемы прохода в ближайшие городские убежища или разрабатывать юридические соглашения о самостоятельной ответственности посетителей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины утвердил новое постановление, четко регламентирующее и упорядочивающее текущие нормы использования защитных объектов в учебных заведениях. Профильное министерство отмечает, что ключевая задача — сохранить баланс между безопасностью детей на уроках и потребностями жителей близлежащих домов во время воздушных угроз.