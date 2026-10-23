Укриття в садочках та школах закриють? Кабмін затвердив оновлені правила доступу до цивільного захисту

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Недилько Ксения
Кабінет Міністрів України затвердив нову постанову, яка чітко регламентує та впорядковує поточні норми використання захисних об'єктів у закладах освіти. Профільне міністерство наголошує, що ключове завдання — зберегти баланс між безпекою дітей під час уроків та потребами мешканців прилеглих будинків під час повітряних загроз.
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Зокрема, представники відомства нагадали про ключове правило розподілу місць у сховищах під час занять.
Попри це, зачиняти двері для звичайних людей назавжди ніхто не планує. У вільний від проведення уроків час шкільні підвали та бомбосховища функціонуватимуть у звичному режимі, залишаючись відчиненими для населення згідно із затвердженим регламентом.
До того ж, місцеві адміністрації отримали право впроваджувати гнучкі підходи у регіонах, дозволяючи спільне перебування у великих комплексах безпеки.
При застосуванні такої схеми діти та сторонні громадяни мають перебувати в ізольованих та чітко розмежованих зонах сховища.
Водночас для дошкільних установ продовжують діяти суворіші обмеження. Згідно із нормами Закону України "Про дошкільну освіту", захисні периметри у дитячих садочках розраховані виключно на обслуговування, виховання та захист безпосередніх учасників тамтешнього навчально-виховного процесу.
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