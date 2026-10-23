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Укриття в садочках та школах закриють? Кабмін затвердив оновлені правила доступу до цивільного захисту

«Пріоритетний доступ мають учні»: Кабмін ухвалив нову постанову щодо експлуатації безпекових споруд в освіті

23 жовтня 2026, 16:59
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Недилько Ксения

Кабінет Міністрів України затвердив нову постанову, яка чітко регламентує та впорядковує поточні норми використання захисних об'єктів у закладах освіти. Профільне міністерство наголошує, що ключове завдання — зберегти баланс між безпекою дітей під час уроків та потребами мешканців прилеглих будинків під час повітряних загроз.

Укриття в садочках та школах закриють? Кабмін затвердив оновлені правила доступу до цивільного захисту

Ілюстративне фото

Зокрема, представники відомства нагадали про ключове правило розподілу місць у сховищах під час занять.

"Під час очного навчання у школах, — зазначають у МВС, окреслюючи першочергове право на безпеку, — пріоритетний доступ до захисної споруди мають учні та працівники закладу".

Попри це, зачиняти двері для звичайних людей назавжди ніхто не планує. У вільний від проведення уроків час шкільні підвали та бомбосховища функціонуватимуть у звичному режимі, залишаючись відчиненими для населення згідно із затвердженим регламентом.

До того ж, місцеві адміністрації отримали право впроваджувати гнучкі підходи у регіонах, дозволяючи спільне перебування у великих комплексах безпеки.

"За рішенням місцевих органів влади, — пояснюють у міністерстві механізм сумісного використання приміщень, — укриття в школах можуть використовуватися для одночасного укриття учасників освітнього процесу та населення".

При застосуванні такої схеми діти та сторонні громадяни мають перебувати в ізольованих та чітко розмежованих зонах сховища.

Водночас для дошкільних установ продовжують діяти суворіші обмеження. Згідно із нормами Закону України "Про дошкільну освіту", захисні периметри у дитячих садочках розраховані виключно на обслуговування, виховання та захист безпосередніх учасників тамтешнього навчально-виховного процесу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, яке місто є лідером за кількістю мобільних укриттів.



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