Кордони на замку: у Раді обговорюють нові обмеження на виїзд українців

З початку 2026 року до Верховної Ради України активізувалися дискусії щодо можливого посилення правил виїзду за кордон для цивільних осіб. За інформацією з різних джерел, у парламенті розглядається низка ініціатив, які можуть змінити чинний порядок перетину кордону.

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: з відкритих джерел

Особливий резонанс викликала заява народного депутата Руслана Горбенка. Він назвав помилковим рішення щодо дозволу виїзду за кордон чоловікам віком 18-22 років і повідомив, що в уряді є прихильники запровадження додаткових обмежень для цієї категорії.

Поки що йдеться лише про обговорення, проте тема вже викликала активну суспільну реакцію. На тлі воєнного стану українцям важливо розуміти, які норми діють зараз і хто має право легально залишати країну.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україні діє режим воєнного стану та мобілізації. Одним із його наслідків стало обмеження виїзду чоловіків призовного віку. У 2026 році правила продовжують уточнюватись: оновлюються переліки винятків, вимоги до документів та підстави для перетину кордону.

На сьогоднішній день право на виїзд мають окремі категорії громадян – зокрема, особи з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти іноземних вишів за наявності документів, що підтверджують, а також інші категорії, передбачені законодавством. У разі перетину кордону необхідно мати повний пакет документів, що підтверджують право на виїзд.

Експерти радять уважно стежити за змінами: ініціативи, що обговорюються в парламенті, можуть вплинути на правила вже найближчим часом.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Львівській області викрито схему незаконного виїзду за кордон з використанням паспортів померлих. Військовозобов'язані переправлялися через один із пунктів пропуску.

В офісі генерального прокурора повідомили, що схему організував інспектор митного оформлення. У схему він залучив знайомого водія. Він мав законні підстави для виїзду за кордон, а також інспектора прикордонної служби, який забезпечував безперешкодне проходження контролю.



