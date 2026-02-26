logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Кордони на замку: у Раді обговорюють нові обмеження на виїзд українців
commentss НОВИНИ Всі новини

Кордони на замку: у Раді обговорюють нові обмеження на виїзд українців

Після резонансної заяви Руслана Горбенко в парламенті заговорили про посилення правил для чоловіків 18-22 років, що діє в березні 2026 року

26 лютого 2026, 10:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

З початку 2026 року до Верховної Ради України активізувалися дискусії щодо можливого посилення правил виїзду за кордон для цивільних осіб. За інформацією з різних джерел, у парламенті розглядається низка ініціатив, які можуть змінити чинний порядок перетину кордону.

Кордони на замку: у Раді обговорюють нові обмеження на виїзд українців

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: з відкритих джерел

Особливий резонанс викликала заява народного депутата Руслана Горбенка. Він назвав помилковим рішення щодо дозволу виїзду за кордон чоловікам віком 18-22 років і повідомив, що в уряді є прихильники запровадження додаткових обмежень для цієї категорії.

Поки що йдеться лише про обговорення, проте тема вже викликала активну суспільну реакцію. На тлі воєнного стану українцям важливо розуміти, які норми діють зараз і хто має право легально залишати країну.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україні діє режим воєнного стану та мобілізації. Одним із його наслідків стало обмеження виїзду чоловіків призовного віку. У 2026 році правила продовжують уточнюватись: оновлюються переліки винятків, вимоги до документів та підстави для перетину кордону.

На сьогоднішній день право на виїзд мають окремі категорії громадян – зокрема, особи з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти іноземних вишів за наявності документів, що підтверджують, а також інші категорії, передбачені законодавством. У разі перетину кордону необхідно мати повний пакет документів, що підтверджують право на виїзд.

Експерти радять уважно стежити за змінами: ініціативи, що обговорюються в парламенті, можуть вплинути на правила вже найближчим часом.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Львівській області викрито схему незаконного виїзду за кордон з використанням паспортів померлих. Військовозобов'язані переправлялися через один із пунктів пропуску.

В офісі генерального прокурора повідомили, що схему організував інспектор митного оформлення. У схему він залучив знайомого водія. Він мав законні підстави для виїзду за кордон, а також інспектора прикордонної служби, який забезпечував безперешкодне проходження контролю.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини