Границы на замке: в Раде обсуждают новые ограничения на выезд украинцев

С начала 2026 года в Верховная Рада Украины активизировались дискуссии вокруг возможного ужесточения правил выезда за границу для гражданских лиц. По информации из разных источников, в парламенте рассматривается ряд инициатив, которые могут изменить действующий порядок пересечения границы.

Особый резонанс вызвало заявление народного депутата Руслан Горбенко. Он назвал ошибочным решение о разрешении выезда за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет и сообщил, что в правительстве есть сторонники введения дополнительных ограничений для этой категории.

Пока речь идет лишь об обсуждениях, однако тема уже вызвала активную общественную реакцию. На фоне продолжающегося военного положения украинцам важно понимать, какие нормы действуют сейчас и кто имеет право легально покидать страну.

С момента полномасштабного вторжения России в Украине действует режим военного положения и мобилизации. Одним из его последствий стало ограничение выезда мужчин призывного возраста. В 2026 году правила продолжают уточняться: обновляются перечни исключений, требования к документам и основания для пересечения границы.

На сегодняшний день право на выезд имеют отдельные категории граждан – в частности, лица с инвалидностью, многодетные родители, студенты иностранных вузов при наличии подтверждающих документов, а также другие категории, предусмотренные законодательством. При пересечении границы необходимо иметь полный пакет документов, подтверждающих право на выезд.

Эксперты советуют внимательно следить за изменениями: обсуждаемые в парламенте инициативы могут повлиять на правила уже в ближайшее время.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что схему организовал инспектор таможенного оформления. В схему он привлек знакомого водителя. У него были законные основания для выезда за границу, а также инспектора пограничной службы, который обеспечивал беспрепятственное прохождение контроля.




