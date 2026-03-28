Конфлікт на G7: США та ЄС зчепилися через Україну

На зустрічі міністрів країн G7 розгорілася гостра суперечка між головою дипломатії ЄС Каєю Каллас та держсекретарем США Марко Рубіо з приводу війни в Україні та політики Вашингтона щодо Росії. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, які були присутні на переговорах.

Марко Рубіо та Кая Каллас.

Під час обговорення ситуації Каллас відкрито розкритикувала США за недостатній тиск на Москву. Вона нагадала Рубіо про його торішню заяву на аналогічній зустрічі, коли він обіцяв посилити заходи проти Кремля, якщо Росія блокуватиме спроби врегулювання.

"Минув рік, а Росія не змінила своєї позиції. Коли ж закінчиться ваше терпіння? — запитала голова європейської дипломатії.

За даними джерел, така постановка питання викликала різку реакцію Рубіо. Він заявив, що США роблять максимум для припинення війни, і запропонував ЄС взяти ініціативу на себе, якщо той вважає за можливе діяти ефективніше.

"Ми намагаємося вести переговори з обома сторонами, але допомагаємо лише Україні – зброєю та розвідданими", — наголосив він, підвищуючи голос.

Після жорсткого обміну репліками в розмову втрутилися європейські міністри, закликавши Вашингтон не згортати дипломатичні зусилля. Наприкінці зустрічі Рубіо та Каллас окремо обговорили ситуацію, намагаючись згладити напругу.

У Держдепартаменті США подію назвали "відвертим обміном думками". Сам Марко Рубіо пізніше публічно заперечував наявність конфлікту, заявивши, що подібні зустрічі відбуваються у конструктивній атмосфері та супроводжуються вдячністю союзників за роль США у спробах завершити війну.

