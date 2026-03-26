logo

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Экс-глава МИД впервые раскрыл, как Путин сорвался на Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-глава МИД впервые раскрыл, как Путин сорвался на Зеленского

Эксглава МИД вспомнил напряженный разговор перед вторжением, где Кремль перешел от холодного тона к крику

26 марта 2026, 15:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Во время одного из телефонных разговоров перед полномасштабным вторжением глава Кремля Владимир Путин резко сорвался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналисту и бизнесмену Дмитрию Гордону.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, у него лично не было встреч с Путиным, однако присутствовал во время того телефонного разговора. Речь идет о периоде после саммита в "нормандском формате" 2019 года, когда Кулеба еще не занимал должность министра.

Экс-глава МИД отметил, что диалог между лидерами был сложным и напряженным. Путин сначала говорил сдержанно и даже отстраненно, отвечая на вопросы в спокойном тоне. Однако в определенный момент, по воспоминаниям Кулебы, он резко перешел в эмоции.

"Он буквально сорвался и крикнул в трубку: Вы Захарченко убили", — рассказал дипломат, добавив, что после этого российский лидер быстро взял себя в руки и вернулся к более сдержанной манере общения.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что этот разговор стал показательным по поводу стиля поведения Кремля еще до начала великой войны. По его словам, даже в дипломатических контактах чувствовалось напряжение, которое впоследствии переросло в открытое военное противостояние.

Читайте на портале "Комментарии" — бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что следующим президентом Украины с большой вероятностью может снова стать Владимир Зеленский. По его словам, Зеленский лидер военного времени и успешно справится с такой ролью.

Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону высказал свое мнение по поводу выборов в Украине. Политик считает, что страна нуждается в проведении президентских и парламентских выборов даже во время войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости