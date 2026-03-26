Экс-глава МИД впервые раскрыл, как Путин сорвался на Зеленского

Во время одного из телефонных разговоров перед полномасштабным вторжением глава Кремля Владимир Путин резко сорвался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналисту и бизнесмену Дмитрию Гордону.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, у него лично не было встреч с Путиным, однако присутствовал во время того телефонного разговора. Речь идет о периоде после саммита в "нормандском формате" 2019 года, когда Кулеба еще не занимал должность министра.

Экс-глава МИД отметил, что диалог между лидерами был сложным и напряженным. Путин сначала говорил сдержанно и даже отстраненно, отвечая на вопросы в спокойном тоне. Однако в определенный момент, по воспоминаниям Кулебы, он резко перешел в эмоции.

"Он буквально сорвался и крикнул в трубку: Вы Захарченко убили", — рассказал дипломат, добавив, что после этого российский лидер быстро взял себя в руки и вернулся к более сдержанной манере общения.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что этот разговор стал показательным по поводу стиля поведения Кремля еще до начала великой войны. По его словам, даже в дипломатических контактах чувствовалось напряжение, которое впоследствии переросло в открытое военное противостояние.

