Екс-глава МЗС вперше розкрив, як Путін зірвався на Зеленського
Екс-глава МЗС вперше розкрив, як Путін зірвався на Зеленського

Ексглава МЗС згадав напружену розмову перед вторгненням, де Кремль перейшов від холодного тону до крику

26 березня 2026, 15:53
Кравцев Сергей

Під час однієї з телефонних розмов перед повномасштабним вторгненням глава Кремля Володимир Путін різко зірвався на президента України Володимира Зеленського. Про це розповів колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю журналісту і бізнесмену Дмитру Гордону.

За словами дипломата, він особисто не мав зустрічей із Путіним, однак був присутній під час тієї телефонної розмови. Йдеться про період після саміту у "нормандському форматі" 2019 року, коли Кулеба ще не обіймав посаду міністра.

Ексочільник МЗС зазначив, що діалог між лідерами був складним і напруженим. Путін спочатку говорив стримано й навіть відсторонено, відповідаючи на запитання у спокійному тоні. Однак у певний момент, за спогадами Кулеби, він різко перейшов на емоції.

"Він буквально зірвався і крикнув у слухавку: “Ви Захарченка вбили”", — розповів дипломат, додавши, що після цього російський лідер швидко взяв себе в руки і повернувся до більш стриманої манери спілкування.

Дмитро Кулеба підкреслив, що ця розмова стала показовою щодо стилю поведінки Кремля ще до початку великої війни. За його словами, навіть у дипломатичних контактах відчувалася напруга, яка згодом переросла у відкрите військове протистояння.

Читайте також на порталі "Коментарі" — колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що наступним президентом України з великою ймовірністю може знову стати Володимир Зеленський. За його словами, Зеленський лідер воєнного часу та успішно впорається з такою роллю.

Дмитро Кулеба в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив свої думки щодо виборів в Україні. Політик вважає, що країна потребує проведення президентських та парламентських виборів навіть під час війни.




