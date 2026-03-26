Екс-глава МЗС вперше розкрив, як Путін зірвався на Зеленського

Кравцев Сергей
Під час однієї з телефонних розмов перед повномасштабним вторгненням глава Кремля Володимир Путін різко зірвався на президента України Володимира Зеленського. Про це розповів колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю журналісту і бізнесмену Дмитру Гордону.
Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
За словами дипломата, він особисто не мав зустрічей із Путіним, однак був присутній під час тієї телефонної розмови. Йдеться про період після саміту у "нормандському форматі" 2019 року, коли Кулеба ще не обіймав посаду міністра.
Ексочільник МЗС зазначив, що діалог між лідерами був складним і напруженим. Путін спочатку говорив стримано й навіть відсторонено, відповідаючи на запитання у спокійному тоні. Однак у певний момент, за спогадами Кулеби, він різко перейшов на емоції.
Дмитро Кулеба підкреслив, що ця розмова стала показовою щодо стилю поведінки Кремля ще до початку великої війни. За його словами, навіть у дипломатичних контактах відчувалася напруга, яка згодом переросла у відкрите військове протистояння.
