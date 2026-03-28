Конфликт на G7: США и ЕС сцепились из-за Украины

Кравцев Сергей
На встрече министров стран G7 разгорелся острый спор между главой дипломатии ЕС Каей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио по поводу войны в Украине и политики Вашингтона в отношении России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, присутствовавшие на переговорах.
Марко Рубио и Кая Каллас. Фото: из открытых источников
Во время обсуждения ситуации Каллас открыто раскритиковала США за недостаточное давление на Москву. Она напомнила Рубио о его прошлогоднем заявлении на аналогичной встрече, когда он обещал усилить меры против Кремля, если Россия будет блокировать попытки урегулирования.
По данным источников, такая постановка вопроса вызвала резкую реакцию Рубио. Он заявил, что США делают максимум для прекращения войны, и предложил ЕС взять инициативу на себя, если тот считает возможным действовать эффективнее.
После жесткого обмена репликами в разговор вмешались европейские министры, призвав Вашингтон не сворачивать дипломатические усилия. В конце встречи Рубио и Каллас отдельно обсудили ситуацию, пытаясь сгладить напряжение.
В Госдепартаменте США произошедшее назвали "откровенным обменом мнениями". Сам Марко Рубио позже публично отрицал наличие конфликта, заявив, что подобные встречи проходят в конструктивной атмосфере и сопровождаются благодарностью союзников за роль США в попытках завершить войну.
