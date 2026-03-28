Конфликт на G7: США и ЕС сцепились из-за Украины

На встрече министров стран G7 разгорелся острый спор между главой дипломатии ЕС Каей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио по поводу войны в Украине и политики Вашингтона в отношении России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, присутствовавшие на переговорах.

Во время обсуждения ситуации Каллас открыто раскритиковала США за недостаточное давление на Москву. Она напомнила Рубио о его прошлогоднем заявлении на аналогичной встрече, когда он обещал усилить меры против Кремля, если Россия будет блокировать попытки урегулирования.

"Прошел год, а Россия не изменила своей позиции. Когда же закончится ваше терпение?" — задала прямой вопрос глава европейской дипломатии.

По данным источников, такая постановка вопроса вызвала резкую реакцию Рубио. Он заявил, что США делают максимум для прекращения войны, и предложил ЕС взять инициативу на себя, если тот считает возможным действовать эффективнее.

"Мы пытаемся вести переговоры с обеими сторонами, но помогаем только Украине – оружием и разведданными", — подчеркнул он, повышая голос.

После жесткого обмена репликами в разговор вмешались европейские министры, призвав Вашингтон не сворачивать дипломатические усилия. В конце встречи Рубио и Каллас отдельно обсудили ситуацию, пытаясь сгладить напряжение.

В Госдепартаменте США произошедшее назвали "откровенным обменом мнениями". Сам Марко Рубио позже публично отрицал наличие конфликта, заявив, что подобные встречи проходят в конструктивной атмосфере и сопровождаются благодарностью союзников за роль США в попытках завершить войну.

