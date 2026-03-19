Компенсацію за пошкоджене майно бізнесу збільшили до 30 млн грн, – Свириденко

Уряд України розширює програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Зокрема, збільшується максимальний розмір компенсацій за пошкоджене або знищене майно.

Уряд розширив страхування воєнних ризиків: бізнесу підвищили компенсації

Як передають "Коментарі", про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Згідно з оновленими умовами, у прифронтових регіонах граничну суму компенсації підвищили з 10 млн до 30 млн грн. Для решти території країни також збільшено компенсацію страхової премії — з 1 млн до 3 млн грн.

Уряд також скасував норму, за якою сума компенсації зменшувалася на обсяг раніше отриманої державної підтримки. Водночас підприємствам, які вже подали заявки, дозволили внести зміни до 1 травня 2026 року — зокрема, уточнити суму збитків або додати нове майно.

Крім того, спрощено доступ до програми. Подати заявку на компенсацію страхової премії тепер можна вже на 31-й день після укладення договору страхування.

Якщо страхова премія сплачується частинами, компенсацію також виплачуватимуть пропорційно здійсненим платежам.

Програма діє з 1 січня 2026 року. За цей час бізнес уже подав 52 заявки на компенсацію пошкодженого або знищеного майна, з яких 20 підтверджено на суму 166,5 млн грн.

За напрямом компенсації страхової премії подано 21 заявку.

Програма є частиною державної політики підтримки українських виробників "Зроблено в Україні" та адмініструється Експортно-кредитним агентством.

