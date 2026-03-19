logo

BTC/USD

70127

ETH/USD

2173.2

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Компенсацию за поврежденное имущество бизнеса увеличили до 30 млн грн, – Свириденко
commentss НОВОСТИ Все новости

Компенсацию за поврежденное имущество бизнеса увеличили до 30 млн грн, – Свириденко

Правительство расширило страхование военных рисков: бизнесу повысили компенсации

19 марта 2026, 12:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Правительство расширяет программу страхования военных рисков для бизнеса. В частности, увеличивается максимальный размер компенсаций за поврежденное или уничтоженное имущество.

Как передают "Комментарии", об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Согласно обновленным условиям, в прифронтовых регионах предельную сумму компенсации повысили с 10 млн. до 30 млн. грн. Для остальной территории страны также увеличена компенсация страховой премии — с 1 млн до 3 млн грн.

Правительство также отменило норму, согласно которой сумма компенсации уменьшалась на объем ранее полученной государственной поддержки. В то же время предприятиям, уже подавшим заявки, разрешили внести изменения до 1 мая 2026 года — в частности, уточнить сумму убытков или добавить новое имущество.

Кроме того, упрощен доступ к программе. Подать заявку на компенсацию страховой премии теперь можно уже на 31-й день после заключения договора страхования.

Если страховая премия выплачивается по частям, компенсацию также будут выплачивать пропорционально осуществленным платежам.

Программа действует с 1 января 2026 года. За это время бизнес уже подал 52 заявки на компенсацию поврежденного или уничтоженного имущества, из которых 20 подтверждено на сумму 166,5 млн. грн.

По направлению компенсации страховой премии подана 21 заявка.

Программа является частью государственной политики поддержки украинских производителей "Сделано в Украине" и администрируется Экспортно-кредитным агентством.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости