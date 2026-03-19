Компенсацию за поврежденное имущество бизнеса увеличили до 30 млн грн, – Свириденко

Правительство расширило страхование военных рисков: бизнесу повысили компенсации

Как передают "Комментарии", об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Согласно обновленным условиям, в прифронтовых регионах предельную сумму компенсации повысили с 10 млн. до 30 млн. грн. Для остальной территории страны также увеличена компенсация страховой премии — с 1 млн до 3 млн грн.

Правительство также отменило норму, согласно которой сумма компенсации уменьшалась на объем ранее полученной государственной поддержки. В то же время предприятиям, уже подавшим заявки, разрешили внести изменения до 1 мая 2026 года — в частности, уточнить сумму убытков или добавить новое имущество.

Кроме того, упрощен доступ к программе. Подать заявку на компенсацию страховой премии теперь можно уже на 31-й день после заключения договора страхования.

Если страховая премия выплачивается по частям, компенсацию также будут выплачивать пропорционально осуществленным платежам.

Программа действует с 1 января 2026 года. За это время бизнес уже подал 52 заявки на компенсацию поврежденного или уничтоженного имущества, из которых 20 подтверждено на сумму 166,5 млн. грн.

По направлению компенсации страховой премии подана 21 заявка.

Программа является частью государственной политики поддержки украинских производителей "Сделано в Украине" и администрируется Экспортно-кредитным агентством.

