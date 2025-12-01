Командувач об'єднаних сил ЗСУ Драпатий: Андрій Білецький творить глобальні зміни для майбутнього країни

У війську завжди видно, хто створює форму, а хто – зміст. Білецький творить зміст. Тому рішення, які він впроваджує сьогодні, завтра стануть нормою для всієї армії. Так генерал-майор, командувач об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий оцінив включення командира Третього армійського корпусу до рейтингу УП-100 від "Української правди".

Андрій Білецький. Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що Білецький, коли очолив корпус, масштабував підходи до формування командування і внутрішніх процесів, створивши "одне з найрезультативніших і найсучасніших корпусних управлінь".

"Андрій – ініціативний і нешаблонний. Це відчутно не лише в новаторських підходах до підготовки, розвитку та управління корпусом, чи у впровадженні роботизованих платформ, безпілотних систем і новітніх тактик. Він по-військовому креативний. Під час бойової роботи, планування операцій і розробки задумів він уміє мислити нестандартно, творчо, інколи навіть зухвало. Він – офіцер, який творить глобальні зміни і будує військо майбутнього", — наголосив командувач об'єднаних сил ЗСУ.

