Головна Новини Суспільство події Командувач об'єднаних сил ЗСУ Драпатий: Андрій Білецький творить глобальні зміни для майбутнього країни
commentss НОВИНИ Всі новини

Командувач об'єднаних сил ЗСУ Драпатий: Андрій Білецький творить глобальні зміни для майбутнього країни

Михайло Драпатий говорить, що Андрій – ініціативний і нешаблонний, це відчутно не лише в новаторських підходах до підготовки, розвитку та управління корпусом

1 грудня 2025, 11:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У війську завжди видно, хто створює форму, а хто – зміст. Білецький творить зміст. Тому рішення, які він впроваджує сьогодні, завтра стануть нормою для всієї армії. Так генерал-майор, командувач об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий оцінив включення командира Третього армійського корпусу до рейтингу УП-100 від "Української правди".

Командувач об'єднаних сил ЗСУ Драпатий: Андрій Білецький творить глобальні зміни для майбутнього країни

Андрій Білецький. Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що Білецький, коли очолив корпус, масштабував підходи до формування командування і внутрішніх процесів, створивши "одне з найрезультативніших і найсучасніших корпусних управлінь".

"Андрій – ініціативний і нешаблонний. Це відчутно не лише в новаторських підходах до підготовки, розвитку та управління корпусом, чи у впровадженні роботизованих платформ, безпілотних систем і новітніх тактик. Він по-військовому креативний. Під час бойової роботи, планування операцій і розробки задумів він уміє мислити нестандартно, творчо, інколи навіть зухвало. Він – офіцер, який творить глобальні зміни і будує військо майбутнього", — наголосив командувач об'єднаних сил ЗСУ.

Джерело: https://www.pravda.com.ua/projects/2025/11/26/8009108#modal3
