Командующий объединенными силами ВСУ Драпатый: Андрей Белецкий творит глобальные изменения для будущего страны

В армии всегда видно, кто создает форму, а кто содержание. Белецкий творит содержание. Поэтому решения, которые он реализует сегодня, завтра станут нормой для всей армии. Так генерал-майор, командующий объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый оценил включение командира Третьего армейского корпуса в рейтинг УП-100 от "Украинской правды".

Андрей Белецкий. Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что Белецкий, когда возглавил корпус, масштабировал подходы к формированию командования и внутренних процессов, создав "одно из самых результативных и современных корпусных управлений".

"Андрей – инициативный и нешаблонный. Это ощутимо не только в новаторских подходах к подготовке, развитию и управлению корпусом, но и во внедрении роботизированных платформ, беспилотных систем и новейших тактик. Он по-военному креативный. Во время боевой работы, планирования операций и разработки замыслов он умеет мыслить нестандартно, творчески, иногда даже дерзко. Он – офицер, создающий глобальные изменения и строящий войско будущего", — подчеркнул командующий объединенными силами ВСУ.

