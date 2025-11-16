Коломойський надав коментар стосовно скандалу навколо Міндіча

Коломойський заявив, що Міндіч не був організатором корупційної схеми

Коломийський про Міндіча

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, Ігор Коломойський у розмові заявив, що Юрій Міндіч не є головним фігурантом і не міг бути організатором корупційної схеми. Бізнесмен різко висловився, назвавши Міндіча "людиною, яка точно не керувала жодною мафією", та припустив, що той міг утекти через побоювання за власне життя — мовляв, реальні організатори могли становити для нього загрозу.

Коломойський також пов’язав загибель криптоінвестора Сергія Ганича, знайденого мертвим у власному авто 21 жовтня, із впливом представників влади. Спільних деталей чи доказів у цих заявах наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Студія “Квартал 95” відреагувала на хвилю скандалів і публічні викриття, які останнім часом активно поширюються у медіапросторі. У зверненні колектив наголосив, що компанію намагаються втягнути у політичні протистояння, хоча сама студія не має стосунку до бізнесових чи політичних процесів, пов’язаних із її акціонерами.





У заяві підкреслюється, що “Квартал 95” ― це велика команда, яка понад два десятиліття створює гумористичний контент і працює на підтримку глядачів навіть у найскладніші для країни періоди. Студія наголосила, що за брендом стоять сотні людей, а не одна публічна персона чи окремий інформаційний привід. Колектив заявив, що не дозволить маніпулювати своєю діяльністю або використовувати студію у політичних цілях. За їхніми словами, ситуація, що зараз обговорюється в інформаційному полі, не має прямого зв’язку з їхньою творчою роботою.

