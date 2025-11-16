logo_ukra

Коломойський надав коментар стосовно скандалу навколо Міндіча

Ігор Коломойський заперечив роль Юрія Міндіча в корупційній схемі та пов’язав його втечу й убивство криптоінвестора Ганича із можливим тиском з боку влади

16 листопада 2025, 18:37
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Коломойський заявив, що Міндіч не був організатором корупційної схеми

Коломойський надав коментар стосовно скандалу навколо Міндіча

Коломийський про Міндіча

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, Ігор Коломойський у розмові заявив, що Юрій Міндіч не є головним фігурантом і не міг бути організатором корупційної схеми. Бізнесмен різко висловився, назвавши Міндіча "людиною, яка точно не керувала жодною мафією", та припустив, що той міг утекти через побоювання за власне життя — мовляв, реальні організатори могли становити для нього загрозу.

Коломойський також пов’язав загибель криптоінвестора Сергія Ганича, знайденого мертвим у власному авто 21 жовтня, із впливом представників влади. Спільних деталей чи доказів у цих заявах наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Студія “Квартал 95” відреагувала на хвилю скандалів і публічні викриття, які останнім часом активно поширюються у медіапросторі. У зверненні колектив наголосив, що компанію намагаються втягнути у політичні протистояння, хоча сама студія не має стосунку до бізнесових чи політичних процесів, пов’язаних із її акціонерами.

У заяві підкреслюється, що “Квартал 95” ― це велика команда, яка понад два десятиліття створює гумористичний контент і працює на підтримку глядачів навіть у найскладніші для країни періоди. Студія наголосила, що за брендом стоять сотні людей, а не одна публічна персона чи окремий інформаційний привід. Колектив заявив, що не дозволить маніпулювати своєю діяльністю або використовувати студію у політичних цілях. За їхніми словами, ситуація, що зараз обговорюється в інформаційному полі, не має прямого зв’язку з їхньою творчою роботою.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/50893
