Коломойский дал комментарий относительно скандала вокруг Миндича
commentss НОВОСТИ Все новости

Коломойский дал комментарий относительно скандала вокруг Миндича

Игорь Коломойский отрицал роль Юрия Миндича в коррупционной схеме и связал его бегство и убийство криптоинвестора Ганича с возможным давлением со стороны властей

16 ноября 2025, 18:37
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Коломойский заявил, что Миндич не был организатором коррупционной схемы

Коломойский дал комментарий относительно скандала вокруг Миндича

Коломойский про Миндича

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, Игорь Коломойский в разговоре заявил, что Юрий Миндич не главный фигурант и не мог быть организатором коррупционной схемы. Бизнесмен резко высказался, назвав Миндича "человеком, который точно не руководил ни одной мафией", и предположил, что тот мог убежать из-за опасений за собственную жизнь — мол, реальные организаторы могли представлять для него угрозу.

Коломойский также связал гибель криптоинвестора Сергея Ганича, найденного мертвым в собственном автомобиле 21 октября, с влиянием представителей власти. Общих деталей или доказательств в этих заявлениях нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Студия "Квартал 95" отреагировала на волну скандалов и публичные разоблачения, которые в последнее время активно распространяются в медиапространстве. В обращении коллектив подчеркнул, что компанию пытаются вовлечь в политические противостояния, хотя сама студия не имеет отношения к бизнес-политическим процессам, связанным с ее акционерами.

В заявлении подчеркивается, что "Квартал 95" — это большая команда, которая более двух десятилетий создает юмористический контент и работает в поддержку зрителей даже в самые сложные для страны периоды. Студия подчеркнула, что за брендом стоят сотни людей, а не одна публичная персона или отдельный информационный повод. Коллектив заявил, что не позволит манипулировать своей деятельностью или использовать студию в политических целях. По их словам, ситуация, сейчас обсуждаемая в информационном поле, не имеет прямой связи с их творческой работой.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/50893
