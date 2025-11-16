Коломойский дал комментарий относительно скандала вокруг Миндича

Коломойский заявил, что Миндич не был организатором коррупционной схемы

Коломойский про Миндича

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, Игорь Коломойский в разговоре заявил, что Юрий Миндич не главный фигурант и не мог быть организатором коррупционной схемы. Бизнесмен резко высказался, назвав Миндича "человеком, который точно не руководил ни одной мафией", и предположил, что тот мог убежать из-за опасений за собственную жизнь — мол, реальные организаторы могли представлять для него угрозу.

Коломойский также связал гибель криптоинвестора Сергея Ганича, найденного мертвым в собственном автомобиле 21 октября, с влиянием представителей власти. Общих деталей или доказательств в этих заявлениях нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Студия "Квартал 95" отреагировала на волну скандалов и публичные разоблачения, которые в последнее время активно распространяются в медиапространстве. В обращении коллектив подчеркнул, что компанию пытаются вовлечь в политические противостояния, хотя сама студия не имеет отношения к бизнес-политическим процессам, связанным с ее акционерами.





В заявлении подчеркивается, что "Квартал 95" — это большая команда, которая более двух десятилетий создает юмористический контент и работает в поддержку зрителей даже в самые сложные для страны периоды. Студия подчеркнула, что за брендом стоят сотни людей, а не одна публичная персона или отдельный информационный повод. Коллектив заявил, что не позволит манипулировать своей деятельностью или использовать студию в политических целях. По их словам, ситуация, сейчас обсуждаемая в информационном поле, не имеет прямой связи с их творческой работой.

