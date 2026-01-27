logo_ukra

Колишня голова МЗС танцювала з Путіним: що їй за це загрожує
Колишня голова МЗС танцювала з Путіним: що їй за це загрожує

В Австрії ініціюють процедуру позбавлення громадянства колишньої міністерки закордонних справ Карін Кнайсль після її резонансних заяв і переїзду до Росії

27 січня 2026, 23:54
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Австрії спалахнув політичний скандал навколо колишньої очільниці Міністерства закордонних справ Карін Кнайсль. Після інтерв’ю, у якому вона дозволила собі образливі висловлювання на адресу австрійців і зробила суперечливі заяви про походження Адольфа Гітлера, одна з політичних партій країни оголосила про намір розпочати процедуру позбавлення її австрійського громадянства.

Колишня голова МЗС танцювала з Путіним: що їй за це загрожує

Ексочільницю МЗС Австрії хочуть позбавити громадянства

Під час інтерв’ю Кнайсль заявила, що походження Гітлера з Австрії є "невипадковим", а самих австрійців назвала "гієнами". Ці слова викликали різку реакцію в політичному середовищі та суспільстві, де їх розцінили як приниження національної гідності та відверто антидержавну риторику.

Ситуацію загострює і той факт, що після завершення політичної кар’єри Кнайсль переїхала до Росії, де мешкає тривалий час. У минулому вона неодноразово демонструвала публічну близькість до керівництва РФ, зокрема запам’яталася танцем із Володимиром Путіним під час власного весілля, що ще тоді викликало неоднозначну реакцію в Європі.

Наразі австрійська партія готує офіційний юридичний документ, який найближчим часом планують подати до компетентних органів. Якщо процедуру буде запущено, справа може стати прецедентною — позбавлення громадянства колишнього міністра за публічні висловлювання та політичну позицію.

Остаточне рішення залежатиме від правової оцінки заяв Кнайсль і відповідності її дій австрійському законодавству, однак уже зараз очевидно, що її постать стала токсичною для політичного поля Австрії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська готуються до масштабної комбінованої атаки по енергетичних та газових об’єктах України, яка може стати однією з найпотужніших за весь зимовий період. За даними моніторингових каналів, удар імовірний ближче до вихідних або на початку наступного тижня — саме тоді, коли температура знову може опуститися до мінус 20 градусів.



Джерело: https://hromadske.ua/personaliyi/258536-v-avstriyi-khochut-pozbavyty-hromadianstva-ekshlavu-mzs-iaka-tantsiuvala-z-putinym-a-potim-pereyikhala-u-rf-use-cherez-slova-pro-zemliakiv
