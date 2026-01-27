Колишня голова МЗС танцювала з Путіним: що їй за це загрожує

В Австрії спалахнув політичний скандал навколо колишньої очільниці Міністерства закордонних справ Карін Кнайсль. Після інтерв’ю, у якому вона дозволила собі образливі висловлювання на адресу австрійців і зробила суперечливі заяви про походження Адольфа Гітлера, одна з політичних партій країни оголосила про намір розпочати процедуру позбавлення її австрійського громадянства.

Ексочільницю МЗС Австрії хочуть позбавити громадянства

Під час інтерв’ю Кнайсль заявила, що походження Гітлера з Австрії є "невипадковим", а самих австрійців назвала "гієнами". Ці слова викликали різку реакцію в політичному середовищі та суспільстві, де їх розцінили як приниження національної гідності та відверто антидержавну риторику.

Ситуацію загострює і той факт, що після завершення політичної кар’єри Кнайсль переїхала до Росії, де мешкає тривалий час. У минулому вона неодноразово демонструвала публічну близькість до керівництва РФ, зокрема запам’яталася танцем із Володимиром Путіним під час власного весілля, що ще тоді викликало неоднозначну реакцію в Європі.

Наразі австрійська партія готує офіційний юридичний документ, який найближчим часом планують подати до компетентних органів. Якщо процедуру буде запущено, справа може стати прецедентною — позбавлення громадянства колишнього міністра за публічні висловлювання та політичну позицію.

Остаточне рішення залежатиме від правової оцінки заяв Кнайсль і відповідності її дій австрійському законодавству, однак уже зараз очевидно, що її постать стала токсичною для політичного поля Австрії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські війська готуються до масштабної комбінованої атаки по енергетичних та газових об’єктах України, яка може стати однією з найпотужніших за весь зимовий період. За даними моніторингових каналів, удар імовірний ближче до вихідних або на початку наступного тижня — саме тоді, коли температура знову може опуститися до мінус 20 градусів.