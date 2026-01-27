logo

Главная Новости Общество события Бывший глава МИД танцевала с Путиным: что ей за это грозит
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший глава МИД танцевала с Путиным: что ей за это грозит

В Австрии инициируют процедуру лишения гражданства бывшего министерства иностранных дел Карин Кнайсль после ее резонансных заявлений и переезда в Россию

27 января 2026, 23:54
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Австрии разразился политический скандал вокруг бывшего главы Министерства иностранных дел Карин Кнайсль . После интервью, в котором она позволила себе оскорбительные высказывания в адрес австрийцев и сделала противоречивые заявления о происхождении Адольфа Гитлера, одна из политических партий страны объявила о намерении приступить к процедуре лишения ее австрийского гражданства.

Бывший глава МИД танцевала с Путиным: что ей за это грозит

Бывшую возглавляющую МИД Австрии хотят лишить гражданства

Во время интервью Кнайсль заявила, что происхождение Гитлера из Австрии является "неслучайным", а самих австрийцев назвала "гиенами". Эти слова вызвали резкую реакцию в политической среде и обществе, где они были расценены как унижение национального достоинства и откровенно антигосударственная риторика.

Ситуацию накаляет и тот факт, что после завершения политической карьеры Кнайсль переехала в Россию, где проживает длительное время. В прошлом она неоднократно демонстрировала публичную близость к руководству РФ, в частности, запомнилась танцем с Владимиром Путиным во время собственной свадьбы, что еще тогда вызвало неоднозначную реакцию в Европе.

В настоящее время австрийская партия готовит официальный юридический документ, который в ближайшее время планируется подать в компетентные органы. Если процедура будет запущена, дело может стать прецедентным — лишение гражданства бывшего министра за публичные высказывания и политическую позицию.

Окончательное решение будет зависеть от правовой оценки заявлений Кнайсля и соответствия его действий австрийскому законодательству, однако уже сейчас очевидно, что ее фигура стала токсичной для политического поля Австрии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска готовятся к масштабной комбинированной атаке по энергетическим и газовым объектам Украины, которая может стать одной из самых мощных за весь зимний период. По данным мониторинговых каналов, удар возможен ближе к выходным или в начале следующей недели – именно тогда, когда температура снова может опуститься до минус 20 градусов.



Источник: https://hromadske.ua/personaliyi/258536-v-avstriyi-khochut-pozbavyty-hromadianstva-ekshlavu-mzs-iaka-tantsiuvala-z-putinym-a-potim-pereyikhala-u-rf-use-cherez-slova-pro-zemliakiv
