Бывший глава МИД танцевала с Путиным: что ей за это грозит

В Австрии разразился политический скандал вокруг бывшего главы Министерства иностранных дел Карин Кнайсль . После интервью, в котором она позволила себе оскорбительные высказывания в адрес австрийцев и сделала противоречивые заявления о происхождении Адольфа Гитлера, одна из политических партий страны объявила о намерении приступить к процедуре лишения ее австрийского гражданства.

Бывшую возглавляющую МИД Австрии хотят лишить гражданства

Во время интервью Кнайсль заявила, что происхождение Гитлера из Австрии является "неслучайным", а самих австрийцев назвала "гиенами". Эти слова вызвали резкую реакцию в политической среде и обществе, где они были расценены как унижение национального достоинства и откровенно антигосударственная риторика.

Ситуацию накаляет и тот факт, что после завершения политической карьеры Кнайсль переехала в Россию, где проживает длительное время. В прошлом она неоднократно демонстрировала публичную близость к руководству РФ, в частности, запомнилась танцем с Владимиром Путиным во время собственной свадьбы, что еще тогда вызвало неоднозначную реакцию в Европе.

В настоящее время австрийская партия готовит официальный юридический документ, который в ближайшее время планируется подать в компетентные органы. Если процедура будет запущена, дело может стать прецедентным — лишение гражданства бывшего министра за публичные высказывания и политическую позицию.

Окончательное решение будет зависеть от правовой оценки заявлений Кнайсля и соответствия его действий австрийскому законодательству, однако уже сейчас очевидно, что ее фигура стала токсичной для политического поля Австрии.

