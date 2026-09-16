Коли в Україні випаде перший сніг у 2026 році: прогноз погоди

Перший сніг в Україні цієї осені не випаде рано. Сезонні прогнози метеорологів вказують на відносно теплу осінь у Центральній та Східній Європі, зокрема в Україні. Тож у жовтні мешканцям багатьох регіонів, схоже, ще не варто очікувати справжньої зимової погоди.

Коли випаде перший сніг в Україні

У вересні на порталі Європейської програми моніторингу довкілля та зміни клімату Сopernicus опублікували прогноз погоди на осінь. Одним із факторів, який враховують синоптики, є Ель-Ніньйо — кліматичне явище, пов’язане з аномальним потеплінням поверхневих вод Тихого океану. Його вплив відчувається далеко за межами регіону, де воно виникає, зокрема може впливати на погодні процеси в Європі.

За прогнозами європейських кліматичних моделей, восени 2026 року температура в Центральній та Східній Європі може бути вищою за середні багаторічні показники. Для України ймовірність теплішої за норму погоди оцінюють приблизно у 40-50%.

Коли в Україні випаде перший сніг в Україні

Для Києва прогнози не обіцяють раннього початку снігового сезону. У жовтні ймовірність снігу залишається невисокою, хоча наприкінці місяця вже можуть прийти перші заморозки. Найімовірнішим місяцем для першого снігу в столиці залишається листопад. За багаторічними спостереженнями, у Києві перші снігопади в середньому фіксують близько 12 листопада.

Однак, конкретна дата щороку може суттєво відрізнятися. У 2025 році перший сніг у Києві випав уже 2 жовтня, хоча стійкий сніговий покрив з’явився лише 14 грудня. У 2024 році перші сніжинки зафіксували 21 листопада, у 2023-му — 21-22 листопада, а у 2022 році — 17 листопада.

Водночас сезонні прогнози не дають змоги визначити точний день першого снігу. Вони показують загальну тенденцію температури та опадів на кілька місяців уперед. Точніший прогноз щодо снігопадів можна буде отримати ближче до відповідної дати.

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