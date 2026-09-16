Когда в Украине выпадет первый снег в 2026 году: прогноз погоды

Первый снег в Украине этой осенью не выпадет рано. Сезонные прогнозы метеорологов указывают на относительно теплую осень в Центральной и Восточной Европе, в частности, в Украине. Так что в октябре жителям многих регионов, похоже, еще не стоит ожидать настоящей зимней погоды.

Когда выпадет первый снег в Украине

В сентябре на портале Европейской программы мониторинга окружающей среды и изменения климата Сopernicus опубликовали прогноз погоды на осень. Одним из факторов, который учитывают синоптики, является Эль-Ниньо – климатическое явление, связанное с аномальным потеплением поверхностных вод Тихого океана. Его влияние ощущается далеко за пределами региона, где оно возникает, в частности, может влиять на погодные процессы в Европе.

По прогнозам европейских климатических моделей, осенью 2026 года температура в Центральной и Восточной Европе может быть выше средних многолетних показателей. Для Украины вероятность теплее нормы погоды оценивают примерно в 40-50%.

Когда в Украине выпадет первый снег в Украине

Для Киева прогнозы не обещают раннего начала снежного сезона. В октябре вероятность снега остается невысокой, хотя к концу месяца уже могут прийти первые заморозки. Самым вероятным месяцем для первого снега в столице остается ноябрь. По многолетним наблюдениям, в Киеве первые снегопады в среднем фиксируют около 12 ноября.

Однако конкретная дата ежегодно может существенно отличаться. В 2025 году первый снег в Киеве выпал уже 2 октября, хотя стойкий снежный покров появился только 14 декабря. В 2024 году первые снежинки зафиксировали 21 ноября, в 2023-м – 21-22 ноября, а в 2022 году – 17 ноября.

В то же время, сезонные прогнозы не позволяют определить точный день первого снега. Они показывают общую тенденцию температуры и осадков на несколько месяцев вперед. Более точный прогноз по снегопадам можно будет получить ближе к соответствующей дате.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пустыне Сахара выпал снег: редкие фото заснеженных песчаных дюн.