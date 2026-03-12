logo_ukra

У пустелі Сахара випав сніг: рідкісні фото засніжених піщаних дюн
НОВИНИ

У пустелі Сахара випав сніг: рідкісні фото засніжених піщаних дюн

У пустелі Сахара зафіксували рідкісний снігопад. У місті Айн-Сефра в Алжирі піщані дюни на короткий час вкрилися білим снігом.

12 березня 2026, 14:45
Автор:
avatar

Slava Kot

У пустелі Сахара зафіксували рідкісне снігопад, який вкрив частину піщаних дюн білим шаром. Неймовірні фотографії, зроблені в алжирському місті Айн-Сефра, швидко поширилися в мережі, адже подібна погода в одному з найспекотніших регіонів планети трапляється вкрай рідко.

У пустелі Сахара випав сніг: рідкісні фото засніжених піщаних дюн

В Сахарі випав сніг. Фото: Bav Media

Сніг в Сахарі випав після різкого зниження температури. У цьому районі Алжиру вона опустилася на кілька градусів нижче нуля, що створило незвичайні погодні умови для формування опадів. У результаті знамениті помаранчеві дюни Сахари на короткий час перетворилися на білий зимовий пейзаж.

Місто Айн-Сефра, яке часто називають "Брамою пустелі", розташоване на північному краю Сахари біля підніжжя Атлаських гір. Саме поєднання холодного повітря з гір і сухого клімату пустелі створило умови для цього рідкісного явища.

У пустелі Сахара випав сніг: рідкісні фото засніжених піщаних дюн - фото 2

В пустелі в Алжирі випав сніг. Фото: Bav Media

У пустелі Сахара випав сніг: рідкісні фото засніжених піщаних дюн - фото 2

В Сахарі випав сніг. Фото: Bav Media

У пустелі Сахара випав сніг: рідкісні фото засніжених піщаних дюн - фото 2

В пустелі в Алжирі випав сніг. Фото: Bav Media

У пустелі Сахара випав сніг: рідкісні фото засніжених піщаних дюн - фото 2

В Сахарі випав сніг. Фото: Bav Media

За даними спостережень, це сьомий випадок снігопаду в цьому регіоні за останні 40 років. Крім того, до 2016 року подібне явищефіксували лише один раз у 1979 році. Однак протягом останнього десятиліття сніг у цьому районі почав з’являтися частіше. Останній подібний снігопад у регіоні фіксували в січні минулого року.

Попри ефектні пейзажі, сніг у Сахарі протримався недовго. Через сухе повітря та швидке підвищення температури він тане майже одразу після випадіння.

Раніше портал "Коментарі" повідмомляв, як минулого року у Саудівській Аравії випав сніг. Замело пустелю, а верблюди були в снігу.

Також "Коментарі" писали про те, чим пахне сніг.



Джерело: https://www.thesun.co.uk/news/38488586/sahara-desert-blanketed-snow-plunging-temperatures/
