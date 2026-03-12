logo

В пустыне Сахара выпал снег: редкие фото заснеженных песчаных дюн
В пустыне Сахара выпал снег: редкие фото заснеженных песчаных дюн

В пустыне Сахара был зафиксирован редкий снегопад. В городе Айн-Сефра в Алжире песчаные дюны на короткое время укрылись белым снегом.

12 марта 2026, 14:45
В пустыне Сахара зафиксировали редкий снегопад, покрывший часть песчаных дюн белым слоем. Невероятные фотографии, сделанные в алжирском городе Айн-Сефра, быстро распространились в сети, ведь подобная погода в одном из самых жарких регионов планеты встречается крайне редко.



В Сахаре выпал снег. Фото: Bav Media

Снег в Сахаре выпал после резкого понижения температуры. В этом районе Алжира она опустилась на несколько градусов ниже нуля, что создало необычные погодные условия для формирования осадков. В результате знаменитые оранжевые дюны Сахары на короткое время превратились в белый зимний пейзаж.

Город Айн-Сефра, который часто называют "Вратами пустыни", расположен на северной оконечности Сахары у подножия Атласских гор. Самое сочетание холодного воздуха с гор и сухого климата пустыни создало условия для этого редкого явления.



В пустыне в Алжире выпал снег. Фото: Bav Media



В Сахаре выпал снег. Фото: Bav Media



В пустыне в Алжире выпал снег. Фото: Bav Media



В Сахаре выпал снег. Фото: Bav Media

По данным наблюдений, это седьмой случай снегопада в этом регионе за последние 40 лет. Кроме того, до 2016 года подобное явление фиксировали всего один раз в 1979 году. Однако в последнее десятилетие снег в этом районе начал появляться чаще. Последний подобный снегопад в регионе был фиксирован в январе прошлого года.

Несмотря на красивые пейзажи, снег в Сахаре продержался недолго. Из-за сухого воздуха и быстрого повышения температуры он тает почти сразу после выпадения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в прошлом году в Саудовской Аравии выпал снег. Замело пустыню, а верблюды были в снегу.

Также "Комментарии" писали о том, чем пахнет снег.



Источник: https://www.thesun.co.uk/news/38488586/sahara-desert-blanketed-snow-plunging-temperatures/
