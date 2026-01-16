Коли транспорт не ходить – сідайте в автозак: на Камчатці людей возять у машинах для затриманих

На Камчатці через складні погодні умови повністю зупинився рух громадського транспорту. Замість відновлення автобусного сполучення або організації тимчасових цивільних маршрутів регіональна влада вдалася до нестандартного рішення — перевезення мешканців за допомогою транспорту Росгвардії.

Автозаки замість автобусів: як Росгвардія «врятувала» Камчатку від негоди

Про це повідомляють "незалежні" російські видання, зокрема "Дождь", із посиланням на уряд Камчатського краю. За офіційною інформацією, силове відомство надало два автозаки (вахтовки), які почали курсувати містом і доставляти людей до мікрорайону Північно-Східний у Петропавловську-Камчатському.

Місцева влада подає це як приклад турботи про населення, наголошуючи, що Росгвардія "не залишається осторонь" і допомагає жителям у період транспортного колапсу. Втім, для самих мешканців ситуація виглядає щонайменше абсурдно: замість цивільного транспорту людям пропонують пересуватися містом у машинах, призначених для перевезення затриманих.

Фактично автозаки, які зазвичай асоціюються з арештами, репресіями та придушенням протестів, стали тимчасовою заміною автобусам. Такий підхід яскраво демонструє, як у російській реальності навіть побутові проблеми вирішуються через силові структури.

На цьому "креатив" регіональної влади не завершився. Додатково чиновники ухвалили рішення використати службові автомобілі уряду та адміністрації краю як безкоштовне таксі для населення. Тобто машини, призначені для обслуговування посадовців, тимчасово залучили для перевезення цивільних.

