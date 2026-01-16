На тимчасово окупованих територіях Херсонщини триває викриття гучних корупційних схем серед колишніх представників псевдовлади. До Генічеського суду надійшла справа проти псевдоочільника окупаційного "мінздрава" Херсонської області Вадима Ільмієва, який разом зі спільниками привласнив понад 300 млн рублів, виділених на зарплати лікарям. Про це повідомляє "Жовта стрічка".

Вадим Ільмієв — колишній псевдоочільник «мінздрава» Херсонщини, підозрюваний у розкраданні сотень мільйонів рублів

Крім цього, псевдопосадовцю інкримінують хабар у 26 млн рублів. За даними слідства, навіть перебуваючи в СІЗО, Ільмієв намагався купити собі комфортні умови за 1 млн рублів.

Цей випадок — черговий приклад системного розкрадання коштів на ТОТ Херсонщини, де окупаційні "чиновники" наживаються на медичних працівниках, залишених без зарплат. Після символічного покарання у вигляді 1 місяця і 29 діб арешту для гауляйтера Запорізької області Олександра Зінченка виникає питання: чи отримає Ільмієв реальне покарання, чи це буде ще одна показуха.

Експерти наголошують, що такі випадки псевдокорупції та марнотратства під час окупації не лише дискредитують російську адміністрацію, а й демонструють масштабний хаос управління та повну відсутність контролю над бюджетними коштами. Медики змушені виживати в умовах нестачі ресурсів, поки кремлівські посадовці збагачуються на їхніх потребах.

Справу Ільмієва розглядають у Генічеському "суді". Суспільство очікує на рішення, яке має показати, чи здатні псевдосуди на ТОТ Херсонщини карати корупціонерів, або це лише формальна демонстрація активності.

